Bedreiging, vernieling en vechtpartijen: zwerver Vince V. (21) uit Eindhoven moet meteen naar kliniek

Helmonder schuift diefstal­len van pampers, cupcakema­chi­nes en meer naar dubbelgan­ger

14:15 DEN BOSCH - Elk mens heeft een dubbelganger op de wereld, weet Helmonder Henri W. En dus is de man die regelmatig bij C&A is gefilmd terwijl hij zijn shopper vollaadde met broeken en shirts en dan naar buiten loopt, dat ook. Want hoewel die precies hetzelfde kale hoofd en volgetatoueerde lijf van zeker 150 kilo heeft, herkent hij zich ‘echt niet’.