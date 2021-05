Zwerver stichtte brand bij tankstation en nachtopvang, maar rechtbank vindt dwang-tbs érg drastisch

INGEZONDEN OPINIE Brainport raakt vanzelf­spre­kend­heid kwijt; nieuwe onderne­mers moeten samenwer­king koesteren

8 mei EINDHOVEN - Brainport is vooral te danken aan Jan Timmer. Toen hij in de jaren 90 van de vorige eeuw met ‘zijn’ Centurion Philips reorganiseerde, werden veel bedrijfsonderdelen afgestoten en verlieten veel managers het concern. Met vertrekregelingen, omzetbeloften of louter optimisme begonnen velen van hen voor zichzelf.