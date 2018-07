Hij zit nu uiteindelijk vast omdat hij de muren van twee politiecellen met bloed heeft besmeurd. Maar dat is slechts één akkefietje op de waslijst aan incidenten waarbij dakloze Kamal A. (30) in Eindhoven de laatste maanden betrokken was. Herrie schoppen op een schoolplein, politiemensen beledigen, ondanks een verbod een supermarkt binnenlopen, een gebiedsverbod voor de omgeving van het centraal station negeren, bij het Labrehuis - opvanglocatie aan de Boutenslaan waar hem de toegang was ontzegd - stennis maken aan de deur.

Bergafwaarts

In korte tijd is het snel bergafwaarts gegaan met de verdachte, schetste de rechtbank. Een post traumatische stress stoornis, depressies, alcohol- en cannabisgebruik zorgen voor een onrustig leven en grillig gedrag. Dat laatste speelde ook in de rechtszaak woensdag, want A. was er niet bij. Terwijl hij dinsdag nog met zijn advocaat had gesproken en had gezegd dat hij wel zou komen.

Hoe dan ook, de aanwezige deskundige van de reclassering en A.'s advocaat waren het erover eens dat A. beter gebaat is bij hulp dan bij een straf. De officier van justitie sloot zich daarbij aan. Een klinische behandeling is nodig en ook voorhanden. Begeleid wonen ligt in het verschiet.

Kliniek