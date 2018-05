Zwijgplicht zou verkeerde 'beleving' zijn

Een zwijgplicht voor zorgaanbieders? Welnee, er is sprake van een misverstand. Het ging slechts om de 'beleving' van die ene ZuidZorg-medewerkster die aan de bel trok bij het ED.

Dat schrijft het Eindhovense college van B en W in antwoord op raadsvragen van het OuderenAppèl over huishoudelijke hulp. Aanleiding is de noodkreet van een ZuidZorg-medewerkster in het ED van vorige week. Ze was woedend omdat ze niet aan haar cliënten mocht vertellen dat ze veel korter bij hen zou komen schoonmaken.

De gemeente bezuinigt op huishoudelijke hulp, deze volstaat als iemand huis 'schoon en leefbaar' is. Volgens het college heeft de gemeente aan zorgaanbieders gezegd dat het gesprek met cliënten hierover moet gaan, waar voorheen 'tijd' centraal stond. 'We betreuren het dat deze boodschap door de geïnterviewde medewerkster is beleefd als 'zwijgplicht'. Hiervan is uiteraard geen sprake', aldus het college.

Maar het licht de raad zo verkeerd voor. Het ging niet om de beleving van een persoon. De medewerkster trok aan de bel na een instructie die zij en haar honderden collega-hulpen per mail kregen van hun leidinggevende: 'Praat met de cliënt niet over de uren. Bel deze dus niet van tevoren op om aan te geven dat je nog maar 1,5 uur mag komen.'

Zorgaanbieder Zorgmed stuurde cliënten wel een brief waarin stond dat zij, door het nieuwe budget van de gemeente, omgerekend nog maar 1,5 uur hulp per week konden krijgen. Zorgmed moest deze brief van de gemeente herroepen. 'Wanneer een aanbieder aangeeft nog maar anderhalf uur ondersteuning te kunnen bieden in relatie tot het beschikbare budget, vinden wij dat bezwaarlijk', zegt het college hier nu over.