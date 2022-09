Zwommen de Hongaarse zwemmers in 1956 wereldrecords in Geldrop?

EINDHOVEN - Hongaarse zwemmers doen in juni 1956 mee aan wedstrijden in zwembad De Smelen in Geldrop. Wie weet het verhaal achter deze foto? Ging het om de wereldtop of waren het wedstrijden voor zwemmers van een lager niveau? Wie was erbij destijds of heeft zelfs meegezwommen? Alle herinneringen zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl.

En dan de foto uit de laatste aflevering voor de vakantie. Voor bijna vier miljoen gulden verrees er vanaf eind jaren vijftig een nieuw gebouw voor de GGD in Eindhoven. Op de hoek van de Tesselschadelaan met de PC Hooftlaan. Op de foto hakt toenmalig wethouder Van Lieshout een boom om die moest wijken voor de nieuwbouw. Burgemeester Van Rooy kijkt toe.

Volledig scherm Wethouder Van Lieshout hakt een boom om voor de nieuwbouw van de GG en GD in Eindhoven © Frans van Mierlo

Jos Thielemans maakte de bouw van dichtbij mee. ,,Ik woonde aan de Vondellaan tegenover het bouwterrein. Omdat ik bouwkunde studeerde op de HTS in Tilburg, volgde ik de bouw met interesse. Ik kan me nog herinneren dat ene Piet Staal, destijds directeur bij Philips, het niet eens was met het verwijderen van bomen en struiken op het terrein. Hij probeerde bouwvakkers tevergeefs op andere gedachten te brengen.”

Thielemans kan zich ook nog herinneren dat tijdens de bouw een stoomheimachine omviel. ,,Die was verankerd aan een boom in de Vondellaan, maar toen de heiers een heiblok in de tuin van het nabijgelegen klooster takelde, werd de boom uit de grond getrokken. De heimachine viel daarop in de tuin van het klooster. De geschrokken nonnetjes vroegen de heiers of de heren misschien een kop koffie wilde voor de schrik. Volgens de heiers was bier hiervoor echter de beste remedie.”

Quote Waar nu de PC Hooftlaan loopt, lag in de oorlog een schuilkel­der. Daar bracht de buurt zich in veiligheid tijdens het bombarde­ment van 19 september 1944 Theo Harle

Ook Theo Harle woonde destijds in de Vondellaan. ,,Op de foto is op de achtergrond de villa van de familie Janssen te zien. Daarnaast stond nog een villa die later gesloopt is voor de bouw van het Diagnostisch Centrum. Waar nu de PC Hooftlaan loopt, lag in de oorlog een schuilkelder. Daar bracht de buurt zich in veiligheid tijdens het bombardement van 19 september 1944. Maar goed ook want woningen in de nabijgelegen Hertogstraat werden hard getroffen.”

De GGD, destijds nog de GG en GD, verhuisde in 1962 van de Parklaan naar de nieuwe locatie. In het gebouw van de gezondheidsdienst zat ook een raadszaal waar de Eindhovense gemeenteraad vergaderde. Plannen voor een nieuw stadhuis waren er al voor de oorlog maar het duurde nog tot 1969 eer de gemeenteraad hier terecht kon. In september 1963 kwam er hoog bezoek naar het gebouw van de GG en GD. Koningin Juliana maakte een rondtocht door Eindhoven en werd tijdens haar bezoek ontvangen in de raadszaal.

In 1997 verhuisde de GGD naar het Stadhuisplein. In het pand aan de Tesselschadelaan zitten tegenwoordig huisartsen en een apotheek.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum.