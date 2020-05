Esports Center Eindhoven failliet door coronacrisis: ‘Reserves waren niet genoeg’

Esports Center Eindhoven sluit nu dus definitief de deuren. In een verklaring op de website is te lezen hoe de coronacrisis de locatie fataal is geworden. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus moest ook Esports Center Eindhoven anderhalve maand geleden dicht voor publiek en nu deze regels verlengd zijn tot halverwege mei, is het hoofd niet meer boven water te houden.



‘Als jonge organisatie zijn onze reserves niet voldoende gebleken om deze klap op te vangen’, is te lezen in de verklaring. ‘Met pijn in ons hart moeten wij jullie dan ook op de hoogte stellen van ons faillissement.’



Esports Center Eindhoven opende in maart 2019 de deuren en was onder andere het toneel van esports-wedstrijden en trainingskampen van grote esports-organisaties. Ook zouden twee kwalificatierondes van Red Bull Strijders in Eindhoven plaatsvinden.



