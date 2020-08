Gaming en esports steeds belangrijker bij voetbalclub PSV

PSV is sinds de oprichting in 1913 al meer dan alleen een voetbalclub. Maar wat wellicht niet iedereen weet is dat de Eindhovense organisatie sinds 2016 ook veel tijd (en geld) investeert in professioneel gamen. Hoewel de verbinding tussen sporten en gamen voor velen ver te zoeken lijkt, komen beide werelden bij PSV in ieder geval steeds dichter bij elkaar.

In 2016 was PSV, samen met Ajax, de eerste voetbalclub die een FIFA-speler als esporter in dienst nam. Begin dit jaar presenteerde voetbalclub PSV uit Eindhoven hun eerste officiële League of Legends-team, inclusief een professionele coach en teammanager. Het moge duidelijk zijn dat PSV inmiddels veel meer is dan alleen een voetbalclub. Damian Bott, Manager Marketing & Media PSV, geeft tekst en uitleg.

,,We merkten in 2016 al dat gamen steeds populairder werd onder jongeren. Een link tussen voetbal op het veld en het voetbalspel FIFA was snel gemaakt, dus toen hebben we een toernooi opgezet waar iedereen aan mee kon doen. De hoofdprijs was een contract als esporter bij PSV,” vertelt Bott.

Alleen goed FIFA kunnen spelen was voor PSV echter niet genoeg. ,,Na het toernooi gingen de beste spelers een sollicitatieprocedure in waar ze onder andere ook met Algemeen Directeur Toon Gerbrands in gesprek gingen. Uiteindelijk werd Romal Abdi toen onze eerste officiële esporter.”

Belangrijke doelgroep

Het was de eerste keer dat PSV actief iets met gaming en esports deed. De op het oog opmerkelijke keuze is eigenlijk zo gek nog niet, volgens Bott. ,,We zochten iets waarmee we ook de wat jongere doelgroep meer aan de club konden binden. We zagen met name dat jongeren die te oud werden voor onze kidsclubactiviteiten interesse in gamen en esports hebben. Esporters zijn onder deze jongeren soms grotere helden dan elftalspelers.”

PSV pakte het direct heel serieus aan en dat resulteerde naast de vele positieve reacties ook in wat negatieve commentaren op social media, maar dat deerde niet. Ook toen PSV begin 2020 hun eerste League of Legends-team aankondigde kwamen er een aantal nare reacties op social media voorbij. Bott: ,,Er zijn altijd voor- en tegenstanders als je met iets nieuws begint. Dat hadden we ook ervaren toen we met vrouwenvoetbal begonnen en zo ook met esports. Het gaat ons juist om de mensen die we wél aanspreken hiermee. Dat is onze doelgroep. Zo proberen we met de verschillende initiatieven een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken en aan de club te binden.”

,,Inmiddels zijn er bijna 50.000 jongeren die PSV Esports volgen op de social media-kanalen”, zegt Bott. ,,En dat esports serieus is, zien we ook aan de sponsoren. Met bijvoorbeeld grote merken als Philips One-Blade, Philips Hue, energiedirect.nl en Pearl die ons ondersteunen. Ook zij zien in esports een middel om de jongere doelgroep te bereiken.”

Juiste begeleiding

Dat (professioneel) gamen een negatieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van jongeren is een veelgebruikt tegenargument. Bott wil hier duidelijkheid in scheppen: ,,We gaan heel goed met al onze esporters in gesprek, net als met jonge voetballers bij de club. We hebben de duidelijke visie dat spelers hun opleiding af moeten maken. Als het slecht gaat op school volgt er een goed gesprek en eventueel scheiden onze wegen dan ook.”

Zoals eerder vermeld presenteerde PSV begin 2020 als eerste Nederlandse voetbalclub na FIFA-spelers ook een eigen League of Legends-team. In de tussentijd is PSV ook een samenwerking aangegaan met Exodus Burned, een bedrijf uit de Brainport Eindhoven regio, waarmee ze met Active Esports een wereldprimeur hadden. ,,Dit is dé ultieme actieve esports-ervaring waarbij spelers hun hele lichaam moeten gebruiken om punten te scoren. Met het dragen van het lichtgewicht harnas met sensoren in combinatie met een virtual reality-headset worden spelers volledig ondergedompeld in de virtuele wereld. Ook hiermee proberen we de gamende jongeren in beweging te krijgen.” PSV is daarmee in Nederland de meest actieve voetbalclub op het gebied van gaming en esports.

Maatschappelijke rol

,,Ook voelen we ons verantwoordelijk een maatschappelijke rol te pakken rond gamen en esports,” aldus Bott. ,,We willen jongeren bewust maken dat gamen een leuke activiteit kan zijn, en je er later zelfs je boterham mee kan verdienen zoals onze FIFA-esporters doen, mits je er verantwoord mee omgaat.”

PSV probeert partners aan zich te binden die de maatschappelijke boodschap kracht bij kunnen zetten. ,,Te veel achter je beeldscherm zitten, is niet goed voor je ogen. Dat is voor velen bekend, maar probeer die boodschap maar eens duidelijk over te brengen aan jongeren,” licht Bott toe. ,,We zijn daarom onlangs met Pearl Opticiens als experts een samenwerking aangegaan om deze boodschap via onze esporters onder de aandacht te brengen. Zij spreken dezelfde taal.”

Ook geven we de jongeren een kijkje in het leven van een professionele esporter, waarbij voldoende bewegen, goed eten en dus een gezonde levensstijl belangrijk zijn om de top te halen. Met het delen van content op de social media-kanalen maken we de jongeren hiervan bewust. Ook is het mogelijk voor hen om clinics te volgen die gegeven worden door onze esporters.

Sport vs. esports

Of esports een bedreiging voor echte sporten vormt? Bott gelooft er niks van: ,,Ze kunnen juist enorm veel van elkaar leren, maar de fysieke facetten van het echte sporten zullen altijd blijven. Traditionele sporten kunnen in de toekomst wel meer gedigitaliseerd worden, kijk bijvoorbeeld naar voetbal. Daar heb je nu de VAR en kun je ook al wedstrijden in virtual reality bekijken alsof je in het stadion zit. Het zal elkaar dus niet verdringen, maar juist versterken.”