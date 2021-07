Nederlandse gamer wint ruim 80.000 euro na winnen Europees kampioenschap FIFA 21

De Nederlander Levy Frederique heeft de FIFA Global-Series European Play-Offs op de Xbox gewonnen. In een spannende finale was hij met 4-3 te sterk voor zijn Deense tegenstander Emil Klenke. Zijn overwinning levert Frederique een WK-ticket en de hoofdprijs van 100.000 dollar op, omgerekend zo'n 84.000 euro.

Op de laatste dag van de play-offs begon de Nederlander in de halve finale van het winnaars-bracket tegen de Zweedse Mattias “xOpTolle” Tolinsson. Na een nipte 1-0 overwinning van Frederique in de eerste wedstrijd, leek het bij een 1-2 stand in het voordeel van de Zweed, in de tweede wedstrijd uit te draaien op een verlenging. Ware het niet dat de Nederlander in de blessuretijd alsnog de gelijkmaker binnenschoot en zodoende een plek in de finale van het winnaars-bracket wist af te dwingen.

Die finale was, voor zover mogelijk, nog spannender. Dit keer moest de Nederlander de overwinning in de eerste wedstrijd met 2-1 aan zijn Deense tegenstander, Emil Klenke, laten. Door een 3-2 overwinning in de tweede negentig minuten wist Frederique een verlenging af te dwingen, waarin vervolgens niet meer werd gescoord. In de daaropvolgende penaltyserie bleek de Nederlander met 4-2 de betere vanaf elf meter en dus kon hij zich op gaan maken voor de grote finale.

Aangezien zijn Deense tegenstander zijn tweede kans in het verliezers-bracket vervolgens optimaal benutte, stonden de twee niet veel later weer tegenover elkaar. Wederom leverden de twee keer negentig minuten geen winnaar op, maar dit keer liet de Nederlander het niet tot strafschoppen komen. In de verlenging sloot Frederique de beste dag uit zijn FIFA-carrière namelijk af zoals hij hem begon: met een winnend doelpunt in de blessuretijd.

Deense kwelgeest

Met zijn overwinning bracht Frederique een einde aan een Deense zegereeks die dit weekend meerdere Nederlandse slachtoffers had geëist. Tijdens de Swiss-rounds droeg Klenke met overwinningen op Luca Schilder, Jesper Maes en Dani Visser bij aan hun vroegtijdige uitschakeling. Een ronde later knikkerde de Deen ook nog de Nederlandse favoriet Dennis Verhoeven uit het toernooi, maar zoals het bekende gezegde gaat: Wie het laatst lacht, lacht het best.

FIFA 21 WK kwalificaties

Gisteren wist Levy Frederique zich al bij de beste acht Xbox-spelers te scharen en daarmee een ticket voor het WK FIFA 21 te bemachtigen. De wedstrijden vandaag werden gespeeld voor de 400.000 dollar prijzenpot en natuurlijk de prestige. Volgende week vinden de WK FIFA 21 kwalificaties plaats voor de beste PlayStation-spelers, waar Nederlanders Levi de Weerd, Tjardo Paliama en Ali Riza Aygün dingen voor een ticket richting het WK. Naast een WK ticket wordt ook dan gespeeld voor een 400.000 tellende dollar prijzenpot.