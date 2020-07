PSV Esports bereikt finale van Nederlandse League of Legends-competitie

Voel je even Max Verstappen dankzij pop-upstore met racesimula­to­ren in Ede

29 juli Pop-up Race & Game Centre Ede, een initiatief van Urban Events, opent zaterdag 1 augustus haar deuren in het centrum van Ede. Bezoekers kunnen in het Game Centre racen in echte Formule 1-simulatoren, unieke virtual reality (VR) experiences beleven en populaire games spelen op grote schermen.