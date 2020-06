PSV Esports doet vanavond aanval op koppositie Nederlandse League of Legends-competitie

Na twee speelrondes staat Team THRLL foutloos bovenaan. Met drie gewonnen wedstrijden is de organisatie samen met PSV Esports nog de enige formatie die geen verlies moest incasseren. Vanavond treden deze teams omstreeks 20.00 uur tegen elkaar aan. Bovendien speelt PSV Esports later op de avond nog een tweede wedstrijd, namelijk tegen Dynasty. Als PSV beide partijen weet te winnen, is de koppositie na vanavond in handen van de Eindhovenaren.



Ook titelverdediger LowLandLions (LLL) komt vanavond twee keer in actie. Ze openen de derde speelrond tegen Echo Zulu en spelen om 21.00 uur tegen mCon esports Rotterdam. De start van het seizoen is voor de kampioen moeizaam te noemen, met een 1-1-score. Met twee overwinningen haakt LLL weer aan bij de top.