Horeca bij Lido in Waalwijk lijkt er echt te gaan komen: ‘Bouw start rond de zomer’

5 vragen De leut wordt duur betaald: waarom de bierprijs met carnaval in Breda naar 3,30 euro gaat

BREDA - Wie in Breda komende carnaval het bier met Leutpenningen betaalt, is dertig cent meer kwijt voor een pilsje dan vorig jaar. Kroegbazen balen er zelf ook van: ‘Denk je dat ik het leuk vind om 3,30 voor een biertje te vragen?’ Vijf vragen over de dure Leutpenning.

28 december