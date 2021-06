Bizar: Duitse verdediger Rüdiger doet ‘Suárezje’ en bijt Pogba in zijn rug

Het bijten van de tegenstander: het is toch iets wat je zelden ziet op een voetbalveld. Luis Suárez kwam al vaker in opspraak door Otman Bakkal, Branislav Ivanovic én Giorgio Chiellini te bijten en vanavond voegt ook Rüdiger zich in dat dubieuze rijtje. Hoewel er een VAR aanwezig is op het EK werd het bijten van Rüdiger niet bestraft.



Rüdiger was tijdens de Champions League-finale tussen Chelsea en Manchester City ook al onderwerp van discussie. De Chelsea-verdediger werkte toen de Belgische Manchester City-middenvelder Kevin De Bruyne uit de wedstrijd. De Bruyne kwam hard in botsing met de schouder van Rüdiger, waarna de Belg een gebroken neus en oogkas opliep.