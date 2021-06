De Boer geeft duidelijkheid: De Ligt haalt Oekraïne niet, Stekelenburg keept

Wel gaat het de goede kant op met De Ligt, die last heeft van zijn lies. ,,Voor Matthijs komt het iets te vroeg", vertelt De Boer. ,,We willen geen risico nemen. Als het heel spannend was had hij kunnen spelen, maar gezien de aard van de blessure willen we geen risico nemen. Hij zit er dicht tegenaan.”

Ook aanvoerder Georginio Wijnaldum schoof aan in Zeist. Net als de bondscoach kreeg de middenvelder een aantal vragen over het 5-3-2 systeem dat Oranje dit eindtoernooi gaat hanteren. ,,De spelers zijn positief over het nieuwe systeem, al ligt het er natuurlijk aan hoe je het invult. Bijna iedereen is gewend 4-3-3 te spelen en heeft dus wel een voorkeur, maar de 5-3-2 is goed ontvangen door de spelers. Op de laatste training was het allemaal erg positief.”