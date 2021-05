De Boer verklaart ‘lastige keuzes’ voor Oranje: ‘Promes geen tikkende tijdbom’

,,Nee, Quincy is geen tikkende tijdbom", zei De Boer tijdens de persconferentie over de vleugelspeler van Spartak Moskou. Hij is nog altijd in afwachting van een strafzaak vanwege een steekincident waarbij hij mogelijk betrokken zou zijn. Dat heeft Frank de Boer niet weerhouden hem niet op te nemen in zijn selectie. ,,Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Quincy is dat. Ik verwacht ook niet dat hij tijdens het EK voor ruis op de lijn gaat zorgen. Hij is geen tikkende tijdbom. We hebben ons goed laten informeren door een advocaat. Het zal tijdens het toernooi geen rol gaan spelen. Ik wil zo'n jongens dan geen EK onthouden.”

Rechtsback

Op het laatste moment zijn Kenny Tete, Rick Karsdorp en Jeremiah St. Juste afgevallen. Hans Hateboer heeft zelf besloten om niet mee te gaan vanwege een breukje in de voet. Denzel Dumfries, Joël Veltman en Jurriën Timber zijn meegenomen voor de positie van rechtsback. Timber (Ajax) debuteert in de EK-selectie. De Boer beantwoordde de vraag of hij wel genoeg spelers overhield voor de positie aan de rechterkant. ,,Ik denk dat Joël en Jurriën die positie prima kunnen invullen. Zij hebben dit seizoen bij hun club laten zien multi-inzetbaar te zijn. En als we met een wingback spelen, dan kan Promes daar ook spelen. Dat heeft hij bij Sevilla laten zien en dat heb ik hem ook verteld.”



,,Ik vind dat er op dit moment betere spelers op zijn positie zijn”, zei de bondscoach over het passeren van Tete. “Daarom kies ik voor Joël, Denzel en Jurriën. Zij zijn beter in de keuzes die je moet maken tijdens wedstrijden. Ik kies voor een combinatie tussen een echte mandekker en een opbouwer. Het was kantje boord en ik heb voor deze namen gekozen.”

Teleurstelling

Bondscoach De Boer belde de afvallers om hen persoonlijk toe te lichten dat zij deze zomer niet op het EK zullen spelen. Bij Kenny Tete en Steven Bergwijn was de teleurstelling het grootst, zei hij. ,,Steven was erg stil aan de andere kant van de lijn. Dat zijn geen leuke belletjes, nee. Dit soort gesprekken houd je kort, want de ander wil misschien wel schreeuwen of zo snel mogelijk ophangen.”

Volledig scherm Steven Bergwijn in actie voor Tottenham Hotspur. © EPA

Absolute leider

Met het ontbreken van Virgil van Dijk kent het Nederlands elftal geen absolute leider binnen het team. Wie zijn rol nu gaat vervullen? ,,Onze aanvoerder natuurlijk. Maar ik denk dat je nu meerdere personen hebt die een leider kunnen zijn. Daley Blind is dat misschien niet fysiek, maar wel verbaal. Matthijs de Ligt was op zijn negentiende al aanvoerder van Ajax en kan dat ook prima, net als Stefan de Vrij. Dit moet in zo'n groep groeien tijdens zo'n toernooi. Je kunt het nu niet in een persoon proppen.”

Blind zal ook meegaan naar het trainingskamp in Portugal. De Ajacied herstelt voorspoedig van een enkelblessure waaraan hij zich heeft laten opereren. ,,Hopelijk kan hij daar aansluiten bij de groepstraining en dan op woensdag 2 juni een duel van het oefenduel met Georgië spelen", aldus De Boer.

Volledig scherm Matthijs de Ligt. © REUTERS

Vaccineren

Daarnaast hadden de EK-deelnemers de kans om zich op woensdag te laten vaccineren in Zeist. Een aantal spelers heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. ,,Dat moeten we respecteren. Zij mogen dat helemaal zelf bepalen. Ik ga zelf wel een prik halen, de rest van de staf niet", zei De Boer over de vaccinaties. Vrijdag komt de definitieve selectie bij elkaar, want dan belegt Oranje een trainingskamp in Portugal. ,,Het is vandaag of niet. We willen een risico nemen, want de voorbereidingstijd is zo ontzettend kort. Op 2 juni spelen we al een oefenduel. Je wil niet dat er dan nog spelers ziek, zwak of misselijk zijn.”

EK-duels

Het Nederlands elftal treft in de groepsfase Oekraïne (zondag 13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). Oranje werkt al deze duels af in de Johan Cruijff Arena.



De persconferentie nog eens teruglezen? Dat kan hieronder via ons liveblog.

Volledig scherm Bondscoach Frank de Boer tijdens een persconferentie van het Nederlands elftal. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

