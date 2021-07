Denen doen wat Oranje niet kon en kegelen Tsjechië uit EK

Video & Poll De Boer weg bij Oranje na mislukt EK: ‘Geen gezonde situatie voor mij’

29 juni De KNVB moet na het mislukte EK op zoek naar een nieuwe bondscoach. Frank de Boer vertrekt als verwacht na nog geen jaar bij Oranje. Hij werd op 23 september vorig jaar aangesteld als opvolger van Ronald Koeman, die naar FC Barcelona was vertrokken. De Boer had een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar, maar die verbintenis is nu - anderhalf jaar vóór de mondiale titelstrijd - al verscheurd.