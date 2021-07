Engeland blaast Oekraïne omver en treft Denemarken op Wembley

Harry Kane was de man van de avond. Al in de vierde minuut gleed hij een prachtig passje van Raheem Sterling binnen, en kort na rust diende hij de genadeklap toe door met een rake kopbal voor de 0-3 te zorgen. Vlak daarvoor had Harry Maguire met het hoofd de marge verdubbeld. Jordan Henderson verzorgde het slotakkoord, eveneens met een kopbal. Een andere gevierde man aan Engelse kant was Luke Shaw. De 25-jarige back van Manchester United verzorgde de assist bij de tweede én derde goal van ‘The Three Lions’. In de 65ste minuut, toen Engeland de schaapjes al op het droge had, werd Shaw beloond met een publiekswissel. Kane mocht enkele minuten later inrukken.

Nog geen tegengoals

Engeland speelde voor het eerst op deze Europese eindronde niet in eigen land, na de eerste vier duels op Wembley te hebben afgewerkt. Maar dat deerde de ploeg van Southgate allerminst. De Oekraïners werden overrompeld in Rome en slaagden er net als de vier vorige tegenstanders niet in om te scoren tegen de ontketende Engelse ploeg.



In de achtste finales had Engeland nog met een trauma afgerekend door de eeuwige rivaal Duitsland met 2-0 uit te schakelen. Ook die wedstrijd was Kane trefzeker, waardoor hij nu net als Sterling op drie doelpunten staat dit EK. Cristiano Ronaldo en Patrik Schick, beiden uitgeschakeld, leiden de topscorerslijst met vijf goals.



Komende woensdag om 21.00 uur is Denemarken in Londen de tegenstander in de halve eindstrijd. Wembley is volgende week zondag ook het decor van de finale van het EK. Denemarken plaatste zich eerder op de dag al met een zege op Tsjechië (2-1) voor de halve finale. De andere halve eindstrijd gaat dinsdag tussen Italië en Spanje.