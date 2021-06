Enorme opluchting: Eriksen stabiel in ziekenhuis na reanimatie op het veld

Christian Eriksen is tijdens het eerste EK-duel van poule B tussen Denemarken en Finland in elkaar gezakt. De Deense ex-middenvelder van Ajax moest op het veld worden gereanimeerd. Het leidde tot veel paniek bij zijn ploeggenoten, tegenstanders én mensen op de tribune.

De UEFA heeft inmiddels bevestigd dat de situatie van de middenvelder stabiel is en dat de wedstrijd om 20.30 uur wordt hervat. Op een foto van persbureau AFP was te zien dat de middenvelder bij kennis is. Inmiddels zijn beide ploegen en de arbitrage om de tafel gegaan over een besluit. Beide ploegen hebben besloten dat de wedstrijd kan worden hervat, nadat bekend was dat er geen reden tot paniek meer is. Ook de Deense bond DFB heeft bevestigd dat Eriksen wakker is en dat er verder onderzoek wordt gedaan.

Ook zaakwaarnemer Martin Schoots liet in gesprek met NPO Radio 1 weten dat de situatie van Eriksen stabiel is. ,,Ik heb de vader van Christian gesproken’’, aldus Schoofs. ,,Hij ademt en hij kan praten. Onder alle omstandigheden is dat fijn nieuws.’’

Kort voor het rustsignaal werd Eriksen aan de rechterkant van het veld aangespeeld. De middenvelder ging naar de grond op het moment dat hij de bal aan moest nemen. De medische staf snelde met een brancard naar de speler van Inter toe, maar besefte al snel dat er gereanimeerd moest worden. Zijn ploeggenoten reageerden aangeslagen en verzamelden zich om Eriksen heen.

Ook op de tribune en bij tegenstander Finland werd al snel beseft dat de situatie van Eriksen zorgelijk is. Deense supporters zitten met tranen op de tribune. De wedstrijd werd direct gestaakt, maar is inmiddels is besloten dat de wedstrijd om 20.30 uur wordt hervat. Ook de vrouw van Eriksen werd snel na het incident van de tribune gehaald om naar haar man te gaan. Na een kwartier reanimeren op het veld werd hij achter doeken weggedragen.

Volledig scherm Eriksen op een brancard. © AP

Volgens het Deense BT is de middenvelder daarna direct met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De ziekenwagen verliet het stadion zonder zwaailichten richting de afdeling spoedeisende hulp van Rigshospitalet. Dat ziekenhuis staat tegenover het stadion. Aan het aanwezige publiek is verzocht of zij konden blijven zitten. ,,U moet op uw plaats blijven zitten totdat we u meer kunnen vertellen’’, aldus de stadionspeaker.

De 29-jarige middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Ajax en brak in 2010 door. In 2013 verdiende de rechtspoot een transfer naar Tottenham Hotspur, waar hij zes glorieuze seizoenen beleefde. In 2019 maakte hij de overstap naar Inter. In de Serie A kroonde hij zich afgelopen seizoen tot landskampioen.

Volledig scherm Christian Eriksen is naar de grond gegaan. © AP

Volledig scherm Christian Eriksen is naar de grond gegaan. © AP

Volledig scherm Christian Eriksen is naar de grond gegaan. © AFP

