Frank de Boer over 'gunstige kant’ van EK-schema: ‘We krijgen een hele zware kluif aan Tsjechië’

,,Iedereen heeft recht op zijn eigen mening”, aldus De Boer over het veranderde sentiment in Nederland. ,,Qua indeling zitten we gunstig. Maar wij moeten zorgen dat we de eerstkomende wedstrijd winnen. De concentratie is volop op Tsjechië. Daar krijgen we een heel grote kluif aan. Als dat goed afloopt, zien we wel wie we daarna krijgen. Welke tegenstanders op papier staan, is voor mij eigenlijk bijzaak.” Als Oranje morgenavond van Tsjechië wint, dan is Denemarken of Wales (nu tegenover elkaar in Amsterdam) de tegenstander in de kwartfinale in Bakoe op zaterdag 3 juli.



Frenkie de Jong is tevreden over de manier waarop Oranje groeit gedurende dit toernooi, waarin het in de poulefase achtereenvolgens te sterk was voor Oekraïne (3-2), Oostenrijk (2-0) en Noord-Macedonië (3-0) in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. ,,Vanaf de trainingskampen is het steeds beter gegaan. We zijn een nieuw systeem gaan spelen, dat heeft even tijd nodig. We hebben een goede ontwikkeling doorgemaakt”, zei de middenvelder in aanloop naar het duel in Boedapest met Tsjechië, in de achtste finales van het EK.