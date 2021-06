Franse media halen uit: ‘Afgeslacht, gekruisigd en op z'n kop gegooid als een pannenkoek’

Frankrijk gold als absolute titelfavoriet voor het EK, maar is in de achtste finale op blamerende wijze uitgeschakeld door Zwitserland. De sportkranten in het land zijn dan ook kei- en keihard in hun oordeel. ,,Een geweldige klap in het gezicht.”

Frankrijk was in 2016 in eigen land nog verliezend EK-finalist en werd in 2018 in Rusland wereldkampioen, maar gisteravond volgde een beschamende uitschakeling in de achtste finale van het EK. Tegen Zwitserland namen Les Bleus een 3-1 voorsprong, in de slotfase werd het alsnog 3-3, waarna de ploeg van bondscoach Didier Deschamps in de penaltyreeks onderuitging. De eerste negen pingels waren allemaal raak, wonderkind Kylian Mbappé miste vervolgens de beslissende.

Volledig scherm De cover van L'Équipe. © L'Équipe In de Franse kranten is de kritiek niet mals. ,,Afgeslacht, gekruisigd door de Zwitsers", zo stelt L’Équipe. ,,Gevallen van een enorme hoogte. De wedstrijd was ongelooflijk, majestueus, buitengewoon, om wanhopig van te worden. En uiteindelijk zijn het Les Bleus en hun supporters die huilend achterblijven... De regerend wereldkampioen gold als favoriet, maar kreeg een geweldige klap in het gezicht. Vanaf het begin leek de ploeg van Deschamps niet in controle, Frankrijk was geen moment in staat om de goede reputatie eer aan te doen.”

De krant gaat verder: ,,Deze nederlaag is een ongelooflijke mislukking en betekent de afstraffing voor riskante keuzes. De wereldkampioen is naar huis.” Ook Mbappé persoonlijk krijgt ervan lang: als rapportcijfers mag hij een 4 bijschrijven. ,,De desillusie Mbappé", zo staat daarbij geschreven. Le Figaro richt zich vooral op Karim Benzema, de verloren zoon die goed was voor twee goals. ,,Hij was de enige overlevende van deze massale en dramatische schipbreuk. Een enorm fiasco.”

En, zo schrijft de krant: ,,Dit zal nog jarenlang littekens achterlaten bij deze generatie. Een groep die hongerig is naar succes, maar niet eens van de nummer 13 van de wereld kan winnen... Het leek wel mode om te roepen hoe goed dit Frankrijk wel niet was. Maar met het hoofd omlaag heeft de wereldkampioen het EK door het allerkleinste achterdeurtje verlaten. Dit is een van de grootste schandes uit de geschiedenis van de nationale ploeg. De spelers hebben de verwachtingen, maar zeker ook hun status, niet waar kunnen maken.”

Le Figaro uit ook kritiek op de bondscoach. ,,Deschamps - die niets liever doet dan zich continu aanpassen - veranderde iedere wedstrijd zijn tactiek. Waar was de kracht van dit team? Frankrijk leek geen moment in controle. De winnaars werden in 2018 toegejuicht, maar de losers zullen nu worden uitgejouwd", zo stelde het medium nog vast.

Schaakmat

Le Parisien kijkt direct naar het bredere plaatje. ,,Dit drama is slecht voor het aanzien van Frankrijk, maar ook voor de portemonnee van de voetbalbond. Deschamps staat nu in de vuurlinie.” Boven het wedstrijdverslag staat als kop simpelweg: ,,Schaakmat.” En verderop: ,,Frankrijk is er dit hele EK gewoon niet in geslaagd om een team te vormen. En dus verdienen we het niet om door te gaan.” Ook RMC Sport buigt het hoofd. ,,Zelden zag het Franse team er zo wanordelijk en aarzelend uit als in de eerste helft in Boekarest, zowel offensief als defensief. Frankrijk was vooraf de grote favoriet, zeker met de terugkeer van Benzema. Nu liggen ze er al uit in de achtste finales. Wakker worden, het belooft moeilijk te worden!”

Tot slot Le Monde. ,,Frankrijk loopt tegen een Zwitserse muur", concludeert de krant. ,,We bekennen schuld: ook uren na de wedstrijd snappen we nog steeds niet wat het elftal heeft gedaan. Hoe kon dit team - bewierookt vanwege de kracht, met een coach die geobsedeerd is door winnen - op z'n kop gegooid worden als een pannenkoek?”

