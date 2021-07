Italië naar finale na zinderende clash met Spanje, Morata de schlemiel

PodcastItalië staat zondagavond in de finale van het EK, waarin Engeland of Denemarken de tegenstander is. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini is nu al 33 wedstrijden op rij ongeslagen. Spanje werd in de strafschoppenserie met 4-2 verslagen, nadat het na 120 zinderende minuten 1-1 stond op Wembley.

Als een tornado blies het kabaal over de tribunes Wembley, direct na de beslissing in de penaltyserie na de rake strafschop (4-2) van de koele kikker Jorginho na de misser van Álvaro Morata. Italië-Spanje was zo’n wedstrijd die nooit lang genoeg kon duren, dankzij al zijn intensiteit en al zijn zinderende spanning.



De penaltyserie vormde de climax van een meeslepend gevecht, tussen twee landenteams van een zeldzaam hoog niveau, gespeeld in een heerlijke entourage. Een tactisch en technisch fascinerend duel dat werkelijk geen seconde verveelde.



Italië-Spanje was in veel opzichten een waardige EK-finale geweest, met zijn botsing van speelstijlen en zijn prachtige spelers. Bij Spanje was toptalent Pedri weer een genot voor het oog, bij Italië schitterende ook nu weer het duo Leonardo Bonucci (34)/Giorgio Chiellini (36), wapenbroeders in het hart van de verdediging, knokkend tot de laatste seconde.

Spanje met valse spits

Over de hele wedstrijd bezien was Spanje speltechnisch de baas. Met Dani Olmo als valse spits opereerde bondscoach Luis Enrique in de geest van Johan Cruijff, één van zijn leermeesters. De zwervende en veelvuldig terugzakkende aanvaller van RB Leipzig had als opdracht om de Italiaanse defensie evenwicht te brengen.

Dat lukte hooguit als onderdeel van het veldspel, maar niet per se als het om grote kansen ging. Spanje duwde de tegenstander ver naar achteren, het combineerde vaardig en beheerste het middenveld, maar in de laatste fase was Italië niet erg onder de indruk. Olmo kreeg de beste kans, Italië moest het deze keer vooral van zijn counters hebben.

Die bleven lange tijd spaarzaam. Nicolò Barella was in de eerste helft gevaarlijk, kort na rust was Chiesa al dichtbij, maar Spanje had ook in de tweede helft het meeste uitzicht op een goal. Sergio Busquets schoot net over, Dani Olmo net naast.

Weergaloze counter

Een weergaloze Italiaanse counter brak de halve finale na precies 60 minuten open, uitgerekend aan de oostkant van het stadion, pal voor de duizenden Italianen, het merendeel immigranten. Een brul van kabaal klonk toen Federico Chiesa scoorde, knap afrondend na een razendsnelle uitbraak over links.



Maar de score was amper geopend, of de Spaanse aanvaller Mikel Oyarzabal had de gelijkmaker al voor het inkoppen. Voor de Italianen het signaal om nóg wat fanatieker te verdedigen. Hartstochtelijk verdedigden Chiellini & co het eigen doel. Bij ieder blok, bij iedere tackle barstte er gejuich los aan de Italiaanse kant van het stadion.

Maar minstens zo hard klonk de ontlading even later alsnog aan de overkant, tien minuten voor tijd. Dani Olmo speelde invaller Álvaro Morata vrij, die koel bleef voor het doel van keeper Gianluigi Donnarumma en de bal met links in het hoekje schoof: 1-0.

Zinderende spanning

Die verdiende gelijkmaker deed recht aan de wedstrijd die Italië-Spanje was: een halve finale als een heerlijk golfslagbad, waarvan je hoopte dat het eeuwig bleef duren. De verlenging gaf nóg een extra dimensie aan het duel. Niet door fantastisch voetbal, wel dankzij de zinderende spanning, compleet met scrimmages, overtredingen én een afgekeurde goal van Domenico Berardi.

Pas laat op de Londense avond kwam er alsnog een winnaar, nadat Gianluigi Donnarumma de strafschop van Álvaro Morata stopte. Jorginho maakte vervolgens, na een hele koele aanloop, de beslissende 4-2 voor Italië. Komende zondag speelt de ploeg van bondscoach Roberto Mancini tegen de winnaar van Denemarken-Engeland, maar het is op voorhand alvast zwaar favoriet.

