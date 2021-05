Karsdorp en El Ghazi terug in voorselectie Oranje, Babel grote afwezige op EK-lijst De Boer

El Ghazi presteert dit seizoen opvallend bij Aston Villa. Timber is inmiddels basisspeler bij Ajax. Karsdorp hoort na een lastige periode weer bij de eerste keus van AS Roma. Gakpo is dit seizoen een van de belangrijkste spelers van PSV. Koopmeiners maakt dit seizoen indruk als aanvoerder van AZ.

Er staan in mei nog enkele trainingsstages in Nederland gepland voor spelers zonder clubverplichtingen. Vervolgens verzamelen de internationals zich in aanloop naar het Europees kampioenschap op vrijdag 28 mei om een dag later op trainingskamp naar Portugal te gaan. Dat laatste hangt nog wel af van de ontwikkelingen rond corona. Oranje speelt nog twee vriendschappelijke interlands. Zo oefent de ploeg van De Boer op woensdag 2 juni (20.45 uur) in Portugal tegen Schotland en volgt vier dagen later in Enschede een duel met Georgië.