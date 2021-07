LIVE | Dolberg doet het weer en verdubbelt voorsprong Denen

Kuipers fluit duel tussen Oran­je-beul Tsjechië en Denemarken

1 juli Bjorn Kuipers komt in de kwartfinales van het EK opnieuw in actie. De Nederlandse scheidsrechter leidt in Baku het duel tussen Oranje-beul Tsjechië en Denemarken. Nu het Nederlands elftal is uitgeschakeld maakt Kuipers nog steeds kans op het fluiten van de EK-finale.