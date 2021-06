LIVE | Enorme stilte in stadion Kopenhagen na ineenzakken Eriksen

UEFA bevestigt: Eriksen gestabili­seerd na reanimatie tijdens Denemarken - Finland

19:32 Christian Eriksen is tijdens het eerste EK-duel van poule B tussen Denemarken en Finland in elkaar gezakt. De Deense ex-middenvelder van Ajax moest op het veld worden gereanimeerd. Het leidde tot veel paniek bij zijn ploeggenoten, tegenstanders én mensen op de tribune. De UEFA heeft inmiddels bevestigd dat de situatie van de middenvelder stabiel is.