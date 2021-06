LIVE | Oranje op achterstand tegen Schotland, slotfase is aangebroken

PS­V-doel­man Mvogo en Shaqiri met Zwitser­land naar EK

31 mei Zwitserland gaat met doelman Yvon Mvogo van PSV naar het Europees kampioenschap voetbal. Ook Xherdan Shaqiri is opgenomen in de definitieve selectie. Bondscoach Vladimir Petkovic geeft de speler van Liverpool de voorkeur boven onder meer het talent Andi Zeqiri. Shaqiri kwam het afgelopen seizoen in de Premier League niet heel veel aan spelen toe bij de onttroonde Engelse kampioen.