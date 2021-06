Na octopus Paul heeft Duitsland weer een EK-orakel: een olifant!

Al in de vroege ochtend ging het ElefanTORakel Yashoda vandaag weer op pad in dierenpark Hagenbeck in Hamburg. Ze begaf zich naar de orakelmand, twijfelde niet lang en wipte vaardig met haar slurf de zwart, rood en gele vlag van Duitsland eruit. Dit tot vreugde van een menigte bezoekers en journalisten, die de keuze met luid gejuich begroette. Een opvallend tafereel, maar het heeft allemaal met het EK voetbal te maken. Eerder deze week toverde Yashoda nog de Franse vlag tevoorschijn en het duel met de Fransen ging voor Duitsland verloren. Vanavond om 18.00 uur staat de wedstrijd tegen de Portugezen op het programma, maar de stevige viervoeter met slurf koos dit keer wel voor Duitsland. Lees verder onder de tweet.

Yashoda moet te opvolger worden van octopus Paul, die in 2010 wereldwijd bekendheid vergaarde. Het dier dat leefde in het Sea Life Centre in Oberhausen voorspelde 12 wedstrijden van Duitsland en koos daarbij tien keer de juiste winnaar. Ook wist hij bij de finale tussen Nederland en Spanje de juiste winnaar te kiezen. Niet veel later werd hij in de Spaanse plaats O Carballiño uitgeroepen tot ereburger. Al bleef Paul in zijn eigen aquarium in Oberhausen wonen, waar hij in oktober van datzelfde jaar overlijdt.