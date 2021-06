NPO biedt excuses aan na tonen nazi-verwijzing in ondertiteling volkslied Duitsland

Franse bond neemt geen overhaast besluit over positie Deschamps

16:35 De Franse voetbalfederatie neemt wat langer de tijd om na te denken over de positie van bondscoach Didier Deschamps. ,,We zullen geen overhaaste beslissing nemen, ook al hebben we onze doelen niet gehaald”, zei voorzitter Noël le Graët in de Franse sportkrant L’Équipe na de verrassende uitschakeling van wereldkampioen Frankrijk op het EK.