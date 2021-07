Prins George (7) verovert harten fans met vreugde op de tribune

Na de eerste goal van Engeland springt George op en klapt net als zijn ouders vol overgave voor Luke Shaw die het eerste doelpunt maakte. Zijn gejuich werd live uitgezonden op televisie en zorgde voor enthousiasme bij de kijkers thuis. ‘Prins George was één van ons toen we scoorden na 2 minuten', schrijft iemand. Een ander: ‘Ik kan dit niet aan, ik smelt!’



Het is voor de 7-jarige prins niet de eerste EK-wedstrijd die hij bijwoont. Bij het duel tegen Duitsland zat hij ook op de tribune.



William heeft meerdere EK-wedstrijden bijgewoond. Tijdens de groepsfase zat hij op de tribune toen Engeland met 1-0 won van Tsjechië. De prins was ook bij de 4-0 zege van Engeland op Oekraïne in de kwartfinales en zag Engeland in de halve finales Denemarken pas in de verlenging met 2-1 kloppen.