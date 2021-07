Prins William ‘misselijk’ van online racisme tegen Engelse voetballers: ‘Dit moet ophouden’

Prins William heeft in stevige bewoordingen gereageerd op het racisme dat zondagavond online is geuit tegen diverse spelers van het Engelse nationale elftal na de verloren EK-finale tegen Italië. De Hertog van Cambridge is er ziek van, schrijft hij in een kort bericht op Twitter. Eerder liet de Engelse voetbalbond (FA) zich al hard uit over de racistische opmerkingen.