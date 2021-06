Recordbreker Ronaldo behoedt Portugal voor valse start tegen taaie Hongaren

Regerend titelhouder Portugal is in de openingswedstrijd van het EK door het oog van de naald gekropen. Onder het toeziend oog van 67.215 supporters in de Púskas Arena mocht Hongarije lang hopen op een stunt, maar Portugal brak het verzet dankzij recordbreker Cristiano Ronaldo (36) uiteindelijk in extremis: 0-3.

Voor Cristiano Ronaldo, die aan zijn vijfde EK begon, kwam de doelpuntenteller na een productieve slotfase uiteindelijk op 106 goals. Vanaf elf meter zorgde hij voor de 0-2, terwijl hij enkele minuten later de doelman met succes omspeelde en de eindstand op 0-3 bepaalde. Het record van all-time topscorer Ali Daei (109 goals) kwam daarmee opnieuw scherper in zicht. Wél schreef hij alvast drie andere records op zijn naam: hij is de eerste speler met vijf EK-deelnames, troefde met duel nummer 39 Bastian Schweinsteiger (38) af en is nu all-time topscorer op het Europees kampioenschap, met in totaal elf goals. Dat record moest hij eerst nog delen met Michel Platini.

Vanzelf ging het vanavond bij Portugal zeker niet. Toch zal de feestvreugde er in de kleedkamer niet minder om zijn. Na de behaalde hoofdprijs in 2016 wil Ronaldo deze weken aan niets anders denken dan titelprolongatie. Met een nieuwe topgeneratie moeten de Portugezen ook dit toernooi naar hun hand zetten. Horde één in de poule des doods, uiteindelijk lastiger dan op voorhand verwacht, werd met succes genomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het in de loodzware groep voorafgaand al ten dode opgeschreven Hongarije hield de poorten achterin namelijk lange tijd resoluut gesloten. De Portugezen beten zich stuk op de grote underdog in de poule met verder Duitsland en Frankrijk, tot de Hongaarse muur kort voor tijd alsnog viel. In de slotfase hielpen Raphaël Guerreiro en Cristiano Ronaldo (twee treffers) hun land aan de volle buit.

Ex-Ajacied

Dat had zomaar heel anders kunnen zijn. Tien minuten voor tijd dacht invaller Szabolcs Schön zijn land namelijk aan een nóg grotere stunt te helpen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Schön is voor de pure kenners een oude bekende: tussen 2017 en 2019 speelde hij in de jeugd van Ajax.

Toch kreeg ook de topfavoriet voldoende kansen om de thuisploeg te pijnigen. Voor rust kwam het Portugese gevaar vooral van Diogo Jota. De aanvaller van Liverpool, die tijdens de Champions League-ontmoeting met Ajax afgelopen seizoen nog indruk maakte, stuitte tweemaal op doelman Peter Gulásci. Met twee knappe reddingen hielp hij zijn land de eerste 45 minuten schadevrij door. Ook Gulásci kwam voor rust met de schrik vrij: doelpuntenkanon Ronaldo miste opmerkelijk genoeg voor open doel.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © Pool via REUTERS Vanavond komen poulegenoten Duitsland en Frankrijk nog tegen elkaar in actie. De toplanden jagen om 21.00 uur op de volle buit in groep F.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.