Support Oranje en maak kans op tickets voor de uitzwaaiwedstrijd

‘Als ik bondscoach was’ met Pierre van Hooijdonk: ‘Je moet niet altijd het moeilijk­ste boek van de plank pakken’

25 mei Pierre van Hooijdonk is vandaag te gast bij Diana Kuip als bondscoach van het Nederlands elftal. De voormalig spits van Feyenoord heeft een behoorlijk uitgesproken mening over hoe Oranje aan het EK moet beginnen. Als het aan Van Pierre ligt, is ‘de Hollandse school’ in ieder geval niet heilig.