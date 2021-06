Vertrek van Frank de Boer kwestie van tijd na evaluatie in Zeist

Analyse KNVB moet af van middelmaat, anders dreigt heilloze WK-missie

28 juni Hoe nu verder? Het is de hamvraag die in de komende dagen op tafel ligt in Zeist, na de afgang van Oranje op het EK. Maar als de KNVB-top in dezelfde patronen blijft denken als negen maanden geleden, is er geen enkel uitzicht op verbetering. De lat moet veel hoger.