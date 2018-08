Afsluiting van Kosmoslaan in Eindhoven zorgt voor grote problemen

OpinieDe auteur van dit artikel, Jeroen Lesterhuis, woont in Nuenen en rijdt dagelijks over de Sterrenlaan of Kosmoslaan naar het Flight Forum. Sinds afgelopen maandag is dat een crime.

Sinds afgelopen maandag is de Kosmoslaan in Eindhoven afgesloten voor alle verkeer. Over de wel of niet nodige aanpassingen aan deze straat is al veel gezegd en geschreven, maar daar wil ik het nu even niet over hebben. Wél wil ik het hebben over de directe gevolgen die dit de komende maanden gaat hebben en de geweldige planning die de gemeente erop nahoudt in combinatie met de aanpassing van de kruising Montgomerylaan/Onze lieve Vrouwestraat/ Pastoriestraat. De (fikse) nadelige gevolgen waren vanaf maandag namelijk direct zichtbaar.

Door de afsluiting van de Kosmoslaan moet iedereen die nu naar Nuenen en achterliggende dorpen wil, verplicht óf de afrit op de Kennedylaan nemen richting de Sterrenlaan, óf de afslag op de binnenring van de Onze Lieve Vrouwestraat. Ook mensen die vanuit Son bijvoorbeeld de binnenroute namen over Vaartbroek en zo ook weer over de Kosmoslaan reden, of mensen die de afrit Bisschop Bekkerslaan/ Airbornelaan namen (en dat waren er nogal wat!) moeten nu allemaal verplicht gebruik maken van de andere twee afslagen.

Dringen en duwen

Hierdoor stond de Kennedylaan afgelopen maandag in de avondspits al vol vanaf het viaduct Airbornelaan en was het erg dringen en duwen om de afrit op te kunnen richting Sterrenlaan. Een 'goed' alternatief zou zijn dat we met z'n allen massaal gebruik konden maken van de binnenring (linksaf) over de Onze Lieve Vrouwestraat. Maar door de versmalling die hierop (rechtsaf) is gemaakt in verband met de verbouwing van de kruising Montgomerylaan/Onze lieve Vrouwestraat/Pastoriestraat is al het verkeer dat hier overheen wil rijden aan het dringen bij de versmalling. Daardoor staan er, bij groen licht voor de Kennedylaan linksaf, nog voertuigen midden op de kruising. Hierdoor ontstaat in de (avond)spits direct een verkeersinfarct en vrees ik dat als volgende week maandag de scholen weer beginnen, er hier serieuze problemen en misschien wel ongelukken gaan ontstaan.

Voor zover ik kan nagaan zijn er geen alternatieven om anders te rijden en ook het OV moet hiervan (behoorlijke) hinder ondervinden. De Kosmoslaan is twee maanden afgesloten, de kruising Montgomerylaan/Onze lieve Vrouwestraat/Pastoriestraat nog veel langer. Omdat er voorheen ook al lange rijen op de afrit naar de Sterrenlaan stonden, zal dit nu zeker een nog groter probleem worden. De afstelling van de stoplichten op de kruising Mercuriuslaan/Kennedylaan, waar bussen te pas en te onpas voorrang krijgen, helpt hieraan ook al niet mee.

Stapvoets

In de ochtend vanuit Nuenen over de Sterrenlaan, zal het vanaf het Pluuke in Nuenen straks snel een stapvoets aansluitverhaal gaan worden, waar Nuenen zelf helaas niets aan kan doen. Die doorstroming is en was er totaal niet door niet juist afgestelde stoplichten en nu niemand meer over de Kosmoslaan kan, zal dit alleen maar toenemen.

Hoe is het in deze tijd toch mogelijk dat er op deze manier wordt gepland? Hoe fout moeten dingen lopen om in te zien dat er verkeerde keuzes worden gemaakt? Welke mensen maken dit soort keuzes en wie keurt dit allemaal goed?