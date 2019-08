Avond aan avond verandert onze huiskamer via de televisie in Amerika

Dus vlogen we naar Atlanta, huurden een Chevrolet - het kleinste model dat toch nog gigantisch bleek, zoals alles in de VS larger than life is - en trokken een paar weken door de Deep South. Land van moerassen, plantages en slavernijverleden. Blues en Dolly Parton. We maakten foto's van het bankje waar Forrest Gump op de bus had zitten wachten en sliepen in motels van het soort dat in films altijd dienst doet als plaats delict van bloederige moordpartijen, met van die kamerdeuren die uitkomen op de parkeerplaats en ondefinieerbare vlekken in de lakens. Hadden we eens een kamer in een echt hotel, dan lag daar altijd het meest recente nummer van het glossy magazine Garden and Gun gebroederlijk naast de bijbel.