Betrokken docenten zien hun school ten onder gaan

OpinieDe auteur van dit artikel is Paul Gerbrands, historicus en oud-docent. Hij komt uit Valkenswaard. Gerbrands vindt dat de directies van megascholen alles accepteren van leerlingen en hun ouders, maar laten leraren in de kou staan.

Ruim een halve eeuw geleden waren toelatingsexamens voor leerlingen op weg naar de middelbare school geen uitzondering. De docenten stonden garant voor kwaliteit. De directie faciliteerde de lesprogramma's zonder noemenswaardige bemoeienis met de inhoud ervan. Samen waakten docenten en directie over een ordelijke gang van zaken.

De bevolkingstoename bracht daar verandering in. Scholen groeiden in aantal en omvang. Om ieder kind aan een passend diploma met uitzicht op een baan te helpen bedacht de politiek eerst de Mammoetwet en kwam daarna met nog meer niveaus in het onderwijs. De bouw van houten noodlokalen was onvermijdelijk.

Waar voorheen gecommitteerden van overheidswege het laatste woord hadden bij het vaststellen van de uitslag van het eindexamen, mochten de docenten voortaan alles zelf regelen. Met dien verstande dat er een centraal schriftelijk eindexamen kwam waarbij vakgenoten van andere scholen toezicht hielden op een faire gang van zaken.

Bemoeizucht

De democratiseringsgolf leidde tot het ontstaan van een docentenraad en een oudercomité, maar schoolbesturen en directies waren niet zo gediend van hun bemoeizucht. Ouders werd het recht ontnomen bestuursleden van de school te kiezen. Voortaan koos het bestuur, ondergebracht in een stichting, via coöptatie zelf zijn leden. Alle inspraak van de medezeggenschapsraad ten spijt werd de benoeming van directieleden een zuivere bestuurstaak.

Bezuinigingen als de tweede fase en het studiehuis werden als vernieuwing gepresenteerd. Een georganiseerde chaos was het gevolg. Leerlingen en docenten voelden zich er niet thuis en van de traditionele studiezin bleef weinig over. Scholen die fuseerden, werd nieuwbouw in het vooruitzicht gesteld, hoewel daar eigenlijk geen geld voor was. De megaschool met een uitgebreid management en omvangrijk middenkader deed zijn intrede.

Om de concurrentie de baas te kunnen moest de megaschool zich onderscheiden: nog maar een fusie erbij vanwege de extra subsidie en een grotere kans op nieuwbouw. Het verloten van een racefiets onder nieuwe leerlingen, een wildgroei aan introductiekampen, meerdaagse excursies, schoolreisjes en sportdagen alsof er geen gymles bestond, moesten de school tot de beste onderwijsinstelling van het westelijk halfrond maken. De school werd bedelaar.

Shoppen

Daar bleef het niet bij. Insteken op kindvriendelijkheid werd troef. Het shoppen kon beginnen. Ook zwakke leerlingen zonder uitzicht op succes werden tot de megaschool toegelaten. Dyslexie- en ADHD-verklaringen beperkten het blijven zitten. Mondige ouders zonder realistische kijk op het onderwijs dwongen plaatsing van hun kind af op een te hoog niveau. Mislukte zo'n leerling, dan lag de overstap naar een andere school voor de hand.

Aangemoedigd door de royale medewerking van de directie aan het grensverleggend gedrag van ouders zagen ook leerlingen hun kans schoon. Een conflict met een docent over een te moeilijk proefwerk of een onvoldoende voor een profielwerkstuk ontaardde soms in een ordinaire ruzie. Toen verbaal geweld toenam en de goede naam van de school ter discussie kwam te staan, nam de directie maatregelen.

De normering voor bevordering naar de volgende klas werd versoepeld. De lessentabel aangepast. In proefwerkweken met twee proefwerken per dag werd de rest van de dag geen les meer gegeven. Herkansing voor overhoringen, proefwerken en schoolexamens werd de gewoonste zaak van de wereld. Gesjoemel met rapportcijfers sprak vanzelf. In die setting zette de vrije val van de studieresultaten door. De kindvriendelijke school werd een glijbaan voor grensverlegging en verlies van kwaliteit.

Goede naam

In plaats van op te treden tegen ongewenst gedrag van leerlingen tegen docenten deelde de directie standjes uit en schoof daarna alles onder het tapijt. Want, o, die goede naam van de school! Als een verongelijkte leerling zijn ouders erbij haalde, lukte het niet een conflict binnenskamers te houden. Dan was het op eieren lopen, want ouders konden zomaar eisen dat de betrokken docent zijn excuus aanbood voor wat was voorgevallen. Achter de schermen moesten docenten zich verantwoorden bij de directie. Ze kregen te horen dat ze te weinig met hun tijd waren meegegaan. Onbeschoft gedrag van leerlingen zou een geaccepteerd verschijnsel zijn geworden. Dat stopte niet bij de voordeur van de school. Docenten moesten daar boven staan.

Docenten die zich bij de uitoefening van hun vak al te veel hadden laten betuttelen, konden dat vaak niet meer opbrengen. Hun beroepseer was al genoeg aangetast en bovendien werd hun oordeel over de prestaties van hun leerlingen ook al betwijfeld. De directie was meer dan een tegenstander, zij was een vijand geworden.

Schijn

Wat hen nog meer stak, was dat de directie naar buiten de schijn van bevlogenheid en bezieling ophield. Nergens was zelfs maar een begin van zelfreflectie te bekennen. Afgezien van het kruisbeeld in de hal herinnerden alleen de hiërarchische structuur van de organisatie, de bijpassende geldingsdrang en zucht naar macht en geld nog aan de wortels van menig katholieke school.