Binnenstad Eindhoven verdient één wethouder

Samen werken aan een mooie stad zit in ons dna. Hierdoor hebben we mee kunnen werken aan een steeds vitaler en daarmee aantrekkelijker en drukker centrum van Eindhoven. Samen met het gemeentebestuur, ambtenaren, ondernemers, bewoners en andere stakeholders zorgen we voor een attractieve stad voor inwoners en bezoekers.

De Eindhovense binnenstad is het hart van de Brainport-regio. Een sterke binnenstad die bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en hun medewerkers uit binnen- en buitenland. De door ons mede gedragen projecten als DDW, GLOW, de marathon van Eindhoven en vele andere evenementen hebben ons als stad, samen met citymarketing-organisatie Eindhoven365 en Eindhoven247, al vele mooie prijzen en (inter-)nationale aandacht opgeleverd.

Werkgelegenheid

Naast een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat zorgen we voor een aantrekkelijk economisch klimaat voor ondernemers en investeerders in de binnenstad, wat weer zorgt voor veel werkgelegenheid.

Een onderzoek van Bureau Louter geeft aan dat de binnenstad goed is voor meer dan 30.000 banen. Juist de binnenstad biedt werkgelegenheid voor alle lagen van de bevolking en niet alleen voor de knappe koppen in de hightech. Het sociaal-economisch belang om te blijven investeren in de binnenstad is daarom onveranderd groot.

De binnenstad staat aan de vooravond van een enorme transformatie. Met de gerenommeerde architect Winy Maas als supervisor, gaan we aan de slag met de grootse renovatie van de openbare ruimte. De rode steentjes verdwijnen en er komt meer kwaliteit, uitstraling en groen voor terug. Door de combinatie met de vervanging van het riool, zal er de komende jaren helaas behoorlijke overlast zijn. Wij werken - met onze achterbannen - graag mee aan deze enorme opgave, omdat het resultaat een nog mooiere, spannender en veelzijdiger centrum zal zijn.

Majeure projecten

Tegelijkertijd spelen nog andere majeure projecten. De ontwikkeling van Mariënhage, de herontwikkeling van de VDMA-locatie, herontwikkeling van het oude V&D-pand en de ontwikkelingen in de stations-omgeving gaan de binnenstad een enorme impuls geven. Het stationsgebied zal als District E een centrale rol spelen in verbinding, overstappen, beleving en onthaasting.

Naast deze grote projecten kunnen wij met gemak een lijst van 100 kleinere projecten opstellen welke de komende jaren in de binnenstad uitgevoerd worden en waar ook wij onze bijdrage aan leveren. Niet alleen ruimtelijke projecten, maar ook andere activiteiten die bijdragen aan de aantrekkelijkheid en gastvrijheid van de binnenstad, de verduurzaming van ondernemingen, vergroening en beleving op straat, etc.

Al deze zaken vergen aandacht en afstemming. Afstemming met direct betrokken ondernemers en bewoners, aandacht voor gastvrijheid naar onze bezoekers, afstemming met partners op het gebied van veiligheid en evenementen en afstemming tussen de vele verschillende betrokken expertises binnen de gemeentelijke organisatie.

Verbetering

Gelet op de ervaringen van de afgelopen periode is hier veel verbetering mogelijk. Neem de Vestdijk. Helaas zijn bij de uitvoering van de maatregelen daar vooral luchtkwaliteit en beschikbaarheid van Europees geld leidend geweest. Maar het gaat niet alleen om luchtkwaliteit, het gaat ook om bereikbaarheid, groen, economie, citymarketing, openbare ruimte, evenementen, etc. Kortom, in de praktijk was vrijwel elke wethouder betrokken, maar niemand eindverantwoordelijk voor het samenspel van al deze verschillende belangen.

Dat moet anders!

De nieuwe coalitie kan in onze ogen niet om de benoeming van één wethouder binnenstad heen, met mandaat om samen met ons en alle andere betrokkenen samen te werken aan de enorme transitie die er gaat plaats vinden. Met oog voor alle zaken die wij hiervoor de revue hebben laten passeren en het sociaal en economisch belang van Brainport, de stad Eindhoven en onze binnenstad en haar bezoekers, bewoners en ondernemers. Een krachtig bestuurder die waar nodig ook als bestuurlijk boegbeeld kan fungeren naar de netwerken binnen én buiten de stad, de provincie en Den Haag. Een bestuurder ook die bij meerdere politieke belangen coördinerend optreedt en bevoegd is om in gesprek met partners een daadkrachtige partner te kunnen zijn. Dat verdient de binnenstad van Eindhoven.

De binnenstad is niet alleen een place to buy maar moet zeker ook een place to be zijn, voor alle Eindhovenaren en onze gasten.