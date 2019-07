BN DeStem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad zoeken online videomakers! Iets voor jou?

Opinie Plan Water­stroom is beste voor Ge­mert-Ba­kel

2 juli Donderdag 4 juli komt de gemeenteraad van Gemert-Bakel bijeen. Dan bepalen wij hoe in de aankomende twintig tot veertig jaar het zwemmen in Gemert-Bakel geregeld gaat worden. Er zijn twee opties. Renovatie van het huidige zwembad (Fitland-deal) en het plan De Waterstroom van de zwemverenigingen, een nieuw te ontwikkelen zwembad bij Sporthal Molenbroek. Dit ingezonden artikel is geschreven door Jan Vroomans, fractievoorzitter van de VVD Gemert-Bakel.