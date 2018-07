Buikpijn van besluit gemeente over jeugdhulp

Ingewijden weten al lang dat echt laagdrempelige jeugdhulpverlening niet meer bestaat. Onlangs lazen we dat het aantal zelfdodingen onder jongeren weer toeneemt. Het is te simpel om een rechtstreeks verband te leggen, maar het geeft wel te denken. Mijn vraag is dan ook: waar kan een jongere die niet naar de huisarts gaat en ook niet in beeld is bij één van de vele generalisten van WIJeindhoven zijn of haar ei kwijt bij iemand die er duidelijk voor hem of haar is, zonder directe banden met ouders, school, sociale omgeving of wie dan ook. Iemand die samen met de jongere uitzoekt wat hij of zij nodig heeft en waar dat vinden is?