Burgers zijn boos en politici zijn machteloos, het geld regeert

OpinieDe auteur van dit artikel is Ger de Wind uit Knegsel. Hij schrijft over actuele onderwerpen. Veel onvrede is terug te voeren op geld dat burgers bij economische groei verdienen maar dat hen niet bereikt. De arm-rijkkloof wordt alsmaar groter.

Wij zijn allemaal een beetje geel, zei premier Mark Rutte, doelend op de horden die joelend en brandstichtend door Parijs raasden. Meeheulen met politieke verwijten is een impliciete erkenning van onmacht. Daar is alle reden voor. We zien in de hele westerse wereld de door Ortega y Gasset voorspelde Opstand der Horden. Hij betwijfelde of de massamens eigen baas kan zijn.

Die opstand leidde in de vorige eeuw tot afschuwelijke oorlogen en volkerenmoorden maar werd later door politieke zuilen in keurige banen geleid. Die stabiliteit is voorbij, niemand leidt de burgers meer. Zelfs bij ons hoge welvaartpeil en lage werkloosheid zijn ze boos, terwijl de rest van de wereld een inkomen heeft van gemiddeld slechts 12 procent van het onze.

Macht

Het onvredeprobleem is dat de macht over het wereldgeld in de handen is van één procent van de wereldburgers. Nationale politici kunnen die geldmacht niet besturen. Ons politieke systeem is erop gebaseerd dat de politieke elite de welvaart redelijk verdeelt, zodat de burgers daar wel bij varen. Nu blijkt dat dat niet meer zo is.

Het aantal verstoringen wordt alsmaar groter: onzekere banen, minder en duurdere zorg, onzekere pensioenen, te weinig politie op straat, duurder onderwijs, ontoegankelijke achterstandswijken, onbetaalbare startershuizen, te weinig rechters, rechters met gigantische achterstanden, duizenden foute uitspraken en onterechte strafdossiers in 250.000 rechtszaken zonder rechtbanken, drugslaboratoria, gemeenteambtenaren die boetes mogen opleggen, miljarden aan mislukte ict-projecten.

Burgers kregen tien jaar lang amper reële inkomensverbetering, loonsverhogingen gaan verloren aan inflatie en 'verborgen' belastingverhogingen: gas- en elektriciteitsprijs, gemeentelijke tarieven, overheidstoeslagen, 50 procent hogere BTW op voedsel, WOZ-verhoging, medicijnkosten, eigen risico. Opkomend fascisme in een wankele EU, bedreigingen door Rusland, een vijandige VS-president, asielzoekers, de verdwijnende vertrouwde leefomgeving, enzovoort, enzovoort. De lijst is waarschijnlijk nog nooit zo lang geweest.

Ons nationale product, ons aller totale inkomen, is de laatste vijf jaar met 80 miljard euro gestegen. Het overgrote deel ervan gaat naar de overheid: de rijksbegroting steeg met 60 miljard euro om tekorten op de rijksbegroting weg te werken. Kosten van vergrijzing, wegvallende gasproductie, herbewapening en vele andere zaken waar door ons gekozen politici mee instemden. Deze cijfers maken duidelijk waarom wantrouwende burgers weinig merken van het fors gestegen rijksinkomen. Nationale politici hebben geen grip op wereldomvattende problemen en geldstromen en nationaal werken mooie woorden niet. Daar komt bij dat het klimaatprobleem de laatste jaren door verzoutend grondwater, verzakking, lange droogte en een bijna lege Rijn duidelijker voelbaar wordt, eerder dan verwacht. Ook dat is een politiek probleem, vooral omdat de kosten om iets eraan te doen gigantisch veel groter zijn dan wat nu in discussie is.

Wereldbewapening

In Katowice hebben de rijke landen toegezegd daartoe 100 miljard dollar per jaar aan arme landen te geven. Dat is echter niet vastgelegd en het is slechts 0,1 procent van de wereldproductie! Wat nodig is, ligt in de orde van de kosten van wereldbewapening: 1500 miljard dollar per jaar. Ondenkbaar dat dat ooit beschikbaar komt.