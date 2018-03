Buschauffeurs kunnen niet op tegen weggebruikers die massaal regels overtreden

OpinieRemco van Lieshout is buschauffeur in Eindhoven. Hij schrijft over de gevolgen van het moedwillig en massaal overtreden van de verkeersregels. Soms met de dood als gevolg en een getraumatiseerde buschauffeur die zijn of haar werk niet meer kan doen.

Sinds een jaar of zes, zeven rijd ik mijn rondjes door Eindhoven en omgeving als chauffeur in het openbaar vervoer, vaak met veel plezier en een grote glimlach. Ik ben nog niet zo lang chauffeur dus. Er zitten collega's bij die al dertig of zelfs veertig jaar hun rondjes rijden.

Van de week las ik een artikel in het ED over dat we in de put zitten na twee dodelijke ongelukken waarbij collega's betrokken waren. Verschrikkelijk nieuws waarvan mijn haren overeind gaan staan en waarbij mijn maag zich omdraait. Elke dag hoop ik opnieuw dat het mij niet overkomt, dat het niemand overkomt. Dat we 's avonds allemaal gewoon naar huis gaan en onze naasten welterusten kunnen wensen. Helaas zullen er altijd mensen zijn die 's avonds niet meer thuiskomen of die getraumatiseerd raken doordat ze bij een ongeval betrokken zijn geweest.

Ik kan nu een heel betoog houden over dat we beroeps zijn, dat we scherp zijn en rekening houden met het onverwachte, maar dat is - denk ik - wel algemeen bekend. Maar weet je, waar we niet tegen opgewassen zijn, dat zijn de massaal verkeersregelovertredende medeweggebruikers die dagelijks op onze paden komen.

We zijn mensen, hebben twee ogen, een bak ervaring en we weten waar de gevaarlijke punten zitten in de stad en spelen daar op in, en toch gaat het soms rampzalig mis.

Iedereen kan zich vergissen en een keer een rood lichtje pakken, maar het zijn vaak geen vergissingen. Het is moedwillig en massaal de verkeersregels overtreden voor een paar seconden tijdwinst met soms de dood als gevolg en een getraumatiseerde chauffeur die zijn of haar werk niet meer kan uitvoeren.

En dan wordt direct met het vingertje naar de chauffeur gewezen in sensationele krantenkoppen en reacties op de social media. Verschrikkelijk, alsof de collega 's morgens van huis ging met de gedachte: 'Ik zal vandaag eens effe lekker iemand doodrijden'.

Neem die oversteek bij het Van Abbemuseum in Eindhoven. Wie verzint zoiets? Krijgt-ie daarvoor betaald? Wegbeheerders moeten om te beginnen eens ophouden met de vogelvrije fietsers als verkeersremmende maatregel te gebruiken.

Stopstreep

En je kunt knipperlampen, bellen, stopborden en strepen neerzetten en voor tienduizenden euro's aan andere maatregelen treffen, als er geen handhaving is, is het weggegooid geld. Er is - bijna - geen hond die stopt voor een stopstreep. En dan steek ik ook de hand in eigen boezem, want ik zie ook collega's stevig doorrijden daar. Is het nou echt zo moeilijk? Stop is niet stapvoets, maar stop! En als fietsers eens licht zouden voeren en geen voorrang nemen, voorrang moet je krijgen - achter de spijl van mijn raam verdwijnt een complete vrachtwagen. Dan wordt het in ieder geval op dat punt een stuk veiliger.

Sommige situaties zijn nog eenvoudiger op te lossen. Neem nou de kruising bij de Mediamarkt in het centrum. Daar hebben ze handige dingen neergezet, verkeerslichten heten ze. Rood is stoppen, groen is lopen of fietsen. Doe dat alsjeblieft, het kost maar een minuutje.

Een tijdje terug zie ik nog een man en vrouw door het rood kuieren met kinderwagen en een jochie van een jaar of vier aan de hand. Er was ruimte genoeg, maar kom op, dat doet-ie straks ook als hij zestien is en alleen naar school fietst. Dan wordt hij doodgereden en heeft de chauffeur het gedaan, want die is in beginsel fout. Terwijl de ouders het gedaan hebben, zij hebben hun kind toen het vier was het verkeerde voorbeeld gegeven. Klinkt hard? Ja, dat is het ook, maar misschien komt het zo wel binnen.

Handhaving is er niet in Eindhoven. Ik geef niet de schuld aan de agenten, die doen wat ze kunnen en ik ben blij met ze. Maar met een pakkans van slechts twee procent is er geen hond die zich iets van de regels aantrekt.

Help mekaar nou effe, wacht voor dat rode verkeerslicht, kijk links/rechts/links, stop voor die stopstreep en gun elkaar wat ruimte.