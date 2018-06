CDA vindt dat college te veel geld weggeeft: Helmond echte Sinterklaasstad

OpinieThijs van Wetten is raadslid namens het CDA in Helmond. Hij vindt dat het college van B en W van Helmond te veel geld gaat uitgeven de komende jaren. Het CDA is tegen die spilzucht.

Met het nieuwe geïnstalleerde college op 29 mei gaat Helmond een nieuwe bestuursperiode in. De verwachtingen van het coalitieprogramma waren hoog, immers de winnaar van de verkiezingen koos voor verandering en een progressief beleid. Het coalitieprogramma kent (helaas) veel nieuwe wijn in oude zakken. Een aantal goede punten waar het CDA zich achter kan scharen zoals de aandacht voor de jongeren, veiligheid met de wijkpreventieplannen en het verhogen van het evenementenbudget en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Er is echter een punt waar het CDA grote moeite mee heeft en dat is dat er in deze periode bakken met geld wordt uitgegeven. De gemeente Helmond krijgt van het Rijk extra middelen van 5 miljoen in 2019 oplopend naar 16,5 miljoen in 2022. Voor het eerst in acht jaar hoeft de gemeente daarmee niet te bezuinigen maar kunnen we extra investeren in onze stad.

Weggeven

Er wordt daarnaast deze periode 8,3 miljoen (!) uit de spaarpot van Helmond gehaald om als Sinterklaas weg te geven aan de stad. Een belangrijke economische wet zegt dat de overheid juist geld moet uitgeven als het economisch slecht gaat. Dat is momenteel toch echt niet het geval en daarmee kiest dit college bewust voor een tegengesteld beleid met alle gevolgen van dien als het straks economisch weer een keer tegen zit. Want dan heeft Helmond onvoldoende geld in de spaarpot zitten. Een volstrekt verkeerd beleid dus!

Een derde reden waarom het CDA tegen deze verslinding van geld is, heeft ermee te maken dat de zorgvuldig opgebouwde spaarpot bedoeld is om risico's op te vangen. En risico's kent Helmond nog genoeg. Denk daarbij aan de jeugdzorg, waar de kosten oplopen, of de ambtelijke organisatie waar de accountant aan het begin van dit jaar nog stevige problemen heeft gesignaleerd.

Pluche

We hebben als gemeenteraad de jaarrekening 2017 nog niet eens ontvangen en geen enkel debat in de raad gevoerd over de risico's die we lopen als gemeente en de benodigde spaarpot die we nodig denken te hebben. Toch geeft deze coalitie het geld al uit zonder deugdelijke onderbouwing. Was het niet D66-fractievoorzitter Stevens die in het vorige college tegen de sportcampus De Braak stemde omdat er onvoldoende onderbouwing lag? Hij wilde de gemeente behoeden voor blunders. Daarvoor was hij immers in de gemeenteraad gekomen. Er lagen meters aan rapporten en onderbouwing over de sportcampus, maar dat was blijkbaar onvoldoende. Nu ligt er helemaal niets en gaat dezelfde D66'er zonder meer akkoord. Het kan verkeren als je op het pluche belandt.

Met het huidige beleid van deze coalitiepartijen stevenen we af op een koers die ook Eindhoven heeft gelopen. Namelijk grote tekorten die het huidige college moet oplossen door flink te snoeien in de zorg en de belastingen op de woningen fors te verhogen. Dit staat Helmond ook te wachten na het beleid van dit college! Onvoorstelbaar dat de VVD, die in de achterliggende jaren terecht een strak financieel beleid voerde, hiermee akkoord is gegaan. Dat is blijkbaar de prijs voor deelname aan het pluche.