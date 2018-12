CO2-compensatie beter dan Tesla-subsidie

De auteur van dit artikel is Berry Kock, oprichter van LedAdvisor in Hulsel. Hij vindt het vreemd dat terwijl in Frankrijk al bijna de noodtoestand werd uitgeroepen omdat de 'gele hesjes' de klimaatmaatregelen van Emmanuel Macron te duur vinden, in Nederland het bericht uitlekte dat de klimaattafel Mobiliteit gaat voorstellen om in 2021 liefst 6000 euro subsidie uit te delen voor elektrische auto's.

Gemiddeld is de jaarlijkse CO2-emissie door motorbrandstoffen van een Nederlandse auto 2,25 ton (bronnen: Energietrends 2016, CBS Statline). Ik vroeg me daarom af of je - net zoals je dat bij vliegmaatschappijen kunt doen - niet beter die CO2 kunt compenseren door het planten van bomen. Tegenwoordig kost het compenseren van 1 ton CO2 zo'n 10 euro - overigens wordt wel betoogd dat dat bedrag te laag is; voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal zegt dat 4 ton CO2-compensatie voor gas en elektriciteit per huishouden tussen de 45 en 65 euro kost.

Als die elektrische auto tien jaar meegaat kost de subsidie 600 euro per jaar, terwijl je voor 25 keer minder geld die 2,25 ton gecompenseerd kunt hebben door het planten van bomen (22,50 euro per jaar). En er zal dan ook nog subsidie verstrekt moeten worden voor het realiseren van extra opwekkingscapaciteit van duurzame elektriciteit. Conclusie: CO2-compensatie wordt over het hoofd gezien in het klimaatakkoord.

Het Kyoto Protocol heeft een mechanisme (het Clean Development Mechanism, CDM) geïnstitutionaliseerd waarmee landen in plaats van zelf hun CO2-emissie terug te brengen dat ook kunnen laten gebeuren in andere landen waar dat veel goedkoper kan. Er moet in de komende tijd nog wel het nodige aan die aanpak verbeterd worden, omdat bij het overgrote deel van die CDM-projecten de reducties schromelijk overschat werden. Het goede nieuws in dat rapport is echter dat er gelukkig ook projecten uitgevoerd zijn die wel uitpakten zoals gehoopt. Het kan dus wel...

Wat ik me niet eerder realiseerde is dat maar liefst 15 procent van de wereldwijde CO2-emissie voor rekening is van ontbossing van tropische regenwouden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dus het goed gecontroleerd repareren van onze tropische regenwouden kan wel degelijk zoden aan de dijk zetten.

De plannen in het Nederlandse klimaatakkoord kosten zo'n miljard euro per Mton CO2-emissiereductie. Om in 2050 200 Mton minder CO2 uit te stoten dan in 1990 moet je dus rekenen op minimaal 200 miljard euro aan uitgaven. Met compensatie kun je voor 2 miljard per jaar alle CO2 binden die we nu uitstoten. We geven momenteel veel meer uit terwijl we de emissie in 2030 slechts gehalveerd zullen hebben.