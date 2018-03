Dat taal verandert is prima

OpinieDe auteur van dit artikel is Rosalie de Kooning. Zij is leraar Nederlands en teamleider op het Kempenhorst college in Oirschot. Zij vindt dat taalverandering niet gelijk is aan taalverloedering.

Er is veel te doen over het taalgebruik. Studenten kunnen geen normale zin meer op papier krijgen, is een veelgehoorde klacht. Op scholen wordt standaardnederlands gedoceerd, maar de taal ontwikkelt zich op eigen wijze. Zo is het Van Dale Woord van het Jaar 2017 'appongeluk', een verkeersongeval tijdens appen. Ik zal aan de hand van drie argumenten aantonen dat taalverandering niet gelijk is aan taalverloedering.

Behoeften

Ten eerste verandert taal, omdat taal zich aanpast aan de behoeften van de sprekers. Nieuwe woorden zoals comazuipen, wiiën en afgetraind, hebben een duidelijke functie. Ze drukken een activiteit uit die in de huidige samenleving optreedt, waar dat vroeger niet zo was. Ook worden heftige scheldwoorden frequenter gebruikt, omdat 'klootzak' toch net wat meer de lading lijkt te dekken dan 'onprettige man' in een situatie waarin men de ander wil kwetsen.

Identiteit

Op de tweede plaats draagt taal bij aan identiteit. Toen Brabants tot het meest sexy dialect werd uitgeroepen, voelde ik me als Brabantse aangesproken én gevleid. Ik begrijp wel dat aan schrijfvaardigheid andere eisen worden gesteld en dat van mensen wordt verwacht dat zij naast dialect ook standaardnederlands spreken, maar dialect kan tegelijkertijd als bindende factor dienen, zo blijkt uit de dissertatie van Josine Loeven. Bijvoorbeeld in de ouderenzorg en verpleging waar dialect zorgt voor herkenbaarheid en vertrouwen bij de patiënt. Dit geldt overigens ook voor raptaal die rapliefhebbers verbindt.

Gebruiksgemak

Mijn derde - en daarmee laatste - argument is dat gebruiksgemak een belangrijke factor is in taalverandering. Hoe sneller en eenvoudiger ons taalgebruik, des te meer we kunnen zeggen in een kort tijdsbestek. Ondanks de kortere teksten, begrijpen we de boodschap wel. Dat komt omdat er altijd structuur in de taal wordt aangebracht. Voor sms-taal bestaan geen regels, toch kiezen veel mensen ervoor heel weinig klinkers te gebruiken en meer medeklinkers, omdat die meer betekenis dragen. Het verkorten van het Nederlands vraagt om geletterde, inventieve en creatieve taalgebruikers, aldus taalkundige Hans Bennis. Je weet zelf (ook wel 'JWZ').