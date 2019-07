De camperdroom wederom geparkeerd

Dat je naar zee kunt rijden als het mooi weer is. En op weg naar het zuiden de tolwegen links kunt laten liggen en gewoon blijft hangen daar wat het bevalt. Of op een popfestival niet meer hoeft te creperen in een veel te klein tentje tussen andere tentjes. Vol halfbakken volwassenen ook nog eens, die graag drie dagen lang liggen te stinken in hun eigen vuil. Tentjes bovendien, die allemaal op elkaar lijken. Dus eigenlijk kon ik het hem niet eens kwalijk nemen, die ketszatte kerel die een paar jaar geleden al bijna geriefelijk tussen ons in lag toen hij ineens in de gaten kreeg dat hij niet in zijn eigen Quecha al zijn kleren aan het uittrekken was.