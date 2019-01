De Engelsen en Europa: een latrelatie

OpinieDe auteur van dit artikel, dr. Frank van Helmond, woont in Eindhoven en schrijft over culturele en politieke thema's. Hij vindt dat het Verenigd Koninkrijk ook nog gewoon in de Europese Unie kan blijven. We hebben veel aan de Britten te danken en we kunnen niet zonder elkaar.

Woensdag 27 september 1944, middaguur. Mijn broer en ik rekken ons op onze tenen, open mondjes en beide handjes geklemd rond de spijlen van het hek voor ons huis waar we nog net niet bovenuit komen. Een rij van vreemde voertuigen draait langzaam, bijna aarzelend uit de bocht onze straat in. Ze zijn heel anders dan de denderende, monstrueuze zwartgroene Duitse tanks, die sinds vanochtend zijn verdwenen. Ze zijn klein en laag, lichter van vorm en van kleur. Bijna geluidloos schuiven ze voorbij, een colonne waar geen eind aan lijkt te komen. Daar gaat een luikje open, een geel gehandschoende hand steekt naar buiten en wuift naar ons. Het zijn de Engelsen. Het is bevrijding! Beneden in de kelder is een nieuw broertje geboren.

Het waren natuurlijk geallieerde troepen: Schotten, Amerikanen, Canadezen, Engelsen, maar ze spraken allemaal Engels en voor ons heetten ze allemaal: de Engelsen, de Tommies. Dat is belangrijk, want dat is symbolisch. De Engelsen: ze staan voor 'Het bloed, het zwoegen, de tranen en het zweet' (Churchill) die het gekost heeft om de ontaarding van Europa in één groot raszuiver concentratiekamp af te wenden, om de eigenlijke aard van vrijheid, gelijkheid en broederschap van Europa te redden van de vernietiging.

Model

De Engelsen: een slordige greep uit de Europese geschiedenis. De allereerste organisatie van onderwijs, ziekenzorg, landbouw en rechtvaardig loon op basis van het christelijk mens- en maatschappijbeeld is door de benedictijner monniken vanuit Ierland en Engeland naar heel Europa gebracht. Het vroeg middeleeuwse experiment met democratie, de zeggenschap van volk en landadel tegenover de koning, komt tot stand in Engeland. Onder de bombardementen op de Engelse steden tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt daar het stelsel van door de staat geregelde economische en sociale zekerheid en gezondheidszorg voor alle burgers gerealiseerd, dat model heeft gestaan voor de 'verzorgingsstaat' in de Europese landen na de oorlog.

Midden in het rumoer rond de stemming over brexit in het Engelse parlement hield de voorzitter van de Raad van Europese regeringsleiders Donald Tusk de Engelsen in bedekte termen voor, dat gewoon in Europa blijven ook een mogelijkheid is. Daar zou aan toegevoegd moeten worden: wij hebben zoveel aan jullie te danken en zoveel van jullie geleerd; blijf erbij; wij kunnen niet zonder elkaar.

Robert Schuman is de geestelijk vader van de moderne Europese gemeenschap. Onder de verspreide aantekeningen die hij een jaar voor zijn dood verzamelde en op orde bracht, treffen we de volgende: 'Engeland koestert een hardnekkig vooroordeel tegenover de precieze en strakke regels waar de juristen op het Europese continent gek op zijn. Zo moet het ook niets hebben van integratie in de betekenis die wij daaraan hechten: een federale structuur. Zelfs zijn oogappel, de Commonwealth, is geen confederatie en toch vormt die een levende en effectieve realiteit. Geen Engelse regering zou aan een Europees orgaan meer gezag kunnen toekennen dan die de organen van de Commonwealth hebben. De Engelsen hechten zeer aan het beginsel wat zij 'ongeschreven grondwet' noemen. Het heeft te maken met een verschil van mentaliteit ...'

Brexit, wat is dat toch, wat is er in het hoofd van zoveel Engelsen gevaren?

Is het de strijd tussen de nuchtere en succesvolle rationaliteit van de Engelsen en de emotioneel nostalgische herinnering aan the British empire van de eilanders? Is het het contrast tussen de Londense happy few en de dankzij Thatcher verarmde oude industriesteden in midden Engeland, waarvoor, ondanks een stroom Europese subsidies, de schuld op de Europese Unie wordt geschoven ('give me my money back')? Of is het vooral de massale immigratie vanuit de hele Engels sprekende wereld, het voormalige empire, maar ook vanuit de Europese lage-lonen-landen, waarvoor de Europese Unie, met de vrijheid van verkeer van kapitaal, goederen en mensen, aansprakelijk wordt gehouden?