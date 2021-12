De krant op zaterdag een uurtje later, om de bezorgproblemen te verlichten

EINDHOVEN - Ze bezorgt 1,2 miljoen kranten per dag, waaronder het ED. Op zaterdag zelfs een dikke vierhonderdduizend meer. Gerda van der Poel, directeur distributie van uitgever DPG Media, klimt niet zelf op de fiets, maar heeft zevenduizend bezorgers per dag aan de slag. Een logistieke kluwen wol, zou je het kunnen noemen. Meestal gaat dat allemaal goed, maar steeds vaker ook niet.

Zevenduizend bezorgers en nog steeds veel klachten, meer dan ooit.

Dat klopt. Zesduizend bezorgers, duizend auto-bezorgers, maar ook een tekort van ruim achthonderd bezorgers. De economie draait op volle toeren, dat is fijn, maar daar plukken we ook de wrange vruchten van. In een totaal overspannen arbeidsmarkt valt het voor ons niet mee om bezorgers te vinden. Overigens hebben we gebieden waar dat wel heel erg goed lukt, maar ook gebieden waar het probleem erg hardnekkig is.

Betaal je dan wel genoeg?

Wij denken van wel. We kijken hierbij natuurlijk ook goed wat onze concurrenten doen, maar ja: de keuze is reuze, dus mensen kunnen ook iets gaan doen waar ze minder vroeg voor hoeven op te staan. Jammer, want je kunt er best lekker mee verdienen als je meerdere wijken aan elkaar koppelt, zeker op zaterdag.

Er gaat meer fout dan je zou willen, maar hoeveel is dat dan?

We beloven de krant voor zeven uur door de brievenbus te duwen op doordeweekse dagen. Dat lukt voor het overgrote deel dus wel. Sterker nog: heel veel mensen krijgen de krant vroeger dan ooit omdat bezorgers extra wijken lopen en dus heel vroeg beginnen. Bij een klein deel van onze abonnees lukt dat dus niet, zo’n tien tot twaalf procent. Op zaterdag loopt dat nog een beetje op, naar vijftien procent.

En daar ga je nu iets aan doen?

We lossen het probleem niet zo maar op. Daarvoor hebben we gewoon te veel open wijken. Wat we wel doen is de verwachting op zaterdag bijstellen. Tot nu toe beloofden we de krant voor acht uur te bezorgen, dat schuiven we op naar negen uur, te beginnen in het verspreidingsgebied van het ED. Vergeet niet: het overgrote deel heeft de krant al veel eerder in de bus.

Waarom is juist de bezorging op zaterdag zo tijdrovend?

De kranten zijn dikker, er zit een magazine bij, dat moeten de bezorgers ‘s ochtends ook nog invouwen. En dat voor alle kranten, want de bezorger heeft niet alleen ED’s in de tas, maar ook alle andere dagbladen zoals Volkskrant, Trouw, Telegraaf en NRC. We hopen ook dat we, door tot iets later te kunnen bezorgen, voor de zaterdag andere, nieuwe bezorgers te werven. Als je iets later kunt beginnen op zaterdag, wordt het misschien voor jongeren ook aantrekkelijk om kranten te bezorgen.

Je zou ook kunnen denken: dit voorspelt niet veel goeds. Krijg ik de krant binnenkort ook doordeweeks later?

We hopen niet dat dat nodig is. Veel mensen willen de krant toch lezen voor ze naar hun werk gaan, dus dat is nu echt een brug te ver. Maar…. misschien kan het op termijn niet anders. We doen we er alles aan om de problemen op te lossen. Daar gaan we heel ver in. We vliegen bijvoorbeeld bezorgers in van heinde en verre, met busjes om maar voor elkaar te krijgen dat iedere abonnee de krant dagelijks krijgt.

Volledig scherm Gerda van der Poel, directeur distributie van DPG Media, uitgever van onder meer het Eindhovens Dagblad. © Rene Manders/DCI Media