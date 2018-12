De ukjes verzwakken de regio met hun geneuzel

OpinieDe auteur van dit artikel is Theo van Aalst uit Waalre. Toen ik in 1996 in Aalst kwam wonen, werd er verhit gepraat over een mogelijk samengaan van de gemeenten in de regio. De kleine gemeenten schilderden een vreselijk monster af, Eindhoven, dat angstvallig buiten de deur moest worden gehouden. Door samenvoeging zou het o zo snoezige dorpse karakter van de kleintjes verloren gaan, zo weenden de ukjes van de regio.

In ontroerende vereniging juichten de ukkepukken dat samenwerking zoveel meer zou brengen dan opslokken. Dus kwam er een samenwerkingsverband, waar vele manuren geleuterd is, en waar niets noemenswaardigs uitgekomen is. Afgezien van veel kosten. Zelfs geen nieuwe N69, die nu door het o zo schattige dorpje Aalst loopt.

Laten we eens kijken hoe het gaat, na al die jaren noeste samenwerking. Zo maar een greep. Als ik, inwoner van Waalre, iets naar de stort wil brengen, moet ik naar een afgelegen oord ergens achter het vliegveld; ik meen bij Oirschot of zo. Terwijl op een steenworp afstand twee prima stortplaatsen zijn. Maar daar mag ik, als inwoner van Waalre, niet heen. Ook een bezoek aan het zwembad is voor mij duurder dan voor een inwoner van Eindhoven. Terecht, want de ukjes dragen nu eenmaal niet graag bij.

Dan het schattige dorpse karakter. Rijd voor de aardigheid eens door Aalst, Best of Veldhoven. Bespeurt u iets van een dorps karakter? Wel nee, het zijn gewoon buitenwijken. Ik kan in Den Haag of Amsterdam meer echt dorpse delen aanwijzen.

Er is wel een groot verschil tussen de ukjes en Eindhoven: Weinig onderkant van de maatschappij of studenten - die laten de ukjes gaarne aan Eindhoven. Dat scheelt! Zowel in de centjes als in de rust? Wel wat weinig kinderen, maar ach, wat geeft dat. Wel zo rustig. Bij ons in de straat, ongeveer veertig huizen, woont één gezin met een echt kind. Heus waar! Ik heb het zelf gezien. De rest heeft een gemiddelde leeftijd waarbij toch al snel aan erfenissen en bidprentjes wordt gedacht.

Inmiddels blijkt de bestuurlijke kracht van de ukjes zo links en rechts niet geheel toereikend te zijn. Zo heeft Nuenen er een mieterse puinhoop van gemaakt. Opheffen is de enige zinnige oplossing. Maar ondanks het cum laude bewijs van onvermogen hebben de lokale notabelen nog altijd het hoogste woord.

Wat ik in al dat oeverloze gewauwel het meeste mis, is de vraag hoe we de regio zo sterk mogelijk kunnen maken. Eindhoven is binnenkort de zesde (na Groningen) stad van het land. Qua inwoneraantal en historie is het een gat, in opmerkelijke mate vergelijkbaar met bijvoorbeeld Leverkusen in Duitsland, of St.-Etienne in Frankrijk. Maar qua industrie, onderzoek en ontwikkeling staat het zijn mannetje, ofschoon ASML, vroeger deel van Philips, ineens Veldhovens schijnt te zijn. Economisch is het, lijkt mij, belangrijker dan Groningen, Utrecht of Den Haag, ofschoon dat in de landelijke politiek, laat staan internationaal, niet of slechts uiterst moeizaam tot uiting komt. De economie floreert, maar pas op, de naderende economische klap (die snoeihard zal zijn) komt gegarandeerd het allerhardst aan in Eindhoven. En in de regio, bij de ukjes.