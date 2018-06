De wielersport leeft gelukkig weerin Eindhoven

Beste lezer Luisteren naar wat niet hardop gezegd mag worden

10:00 "Ik kan echt alles volgen." Een huurster in het bedrijfsgedeelte van de Cacaofabriek, waar de Helmondse redactie van de krant ook zetelt, krijgt een blos op de wangen als ze dit zegt. Terwijl dat toepasselijker zou zijn bij de toehoorders in het huurdersoverleg. Want zij plegen volgens haar vaak ‘moeilijke’ of ‘privé’-telefoontjes op de gang. Dan denken ze alleen te zijn, maar niets is minder waar: via de glazen deuren horen ze in de andere kantoren alles. Er komt nog een grappig bedoelde opmerking van iemand achteraan: ,,Dat zullen ze bij de krant niet erg vinden.”