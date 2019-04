Duurzaam nieuw zwembad of een duur opknappertje in Gemert?

Onwillekeurig gaan je gedachten in die richting als je in het Gemerts Nieuwsblad van 12 april 2019 het artikel leest over de zwembadplannen van het college en even verderop de verbijstering proeft van de geslaagde zakenman René van Hoof in zijn kritische artikel over het rampzalige exploitatiebeleid rond de golfbaan. Wanhopig schreeuwt hij het uit: 'Gemert wordt wakker!' Terecht. Met het oog op de toekomst van de zwemsport, en dús op gezondheid, kwaliteit van leven, persoonlijke veiligheid van alle zwemmende Gemertenaren, positief duurzaamheidsdenken en - zeer actueel - milieu-educatie, zou ik in de kreet van Van Hoof 'Gemert' vervangen door 'Inge en Miranda'. Als respectievelijk sport- en financieel wethouder acht ik speciaal hén royaal voldoende capabel om na enig nadenken tot de enig zuivere conclusie te komen: het verdient verre de voorkeur om te kiezen voor een vlekkeloos financieel geoffreerd nieuwbouwplan, gedragen door een team van uitstekend geschoolde en zeer bevlogen Gemertse vrijwilligers.