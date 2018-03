Economische groei is niet zaligmakend

OpinieDe auteur, Henk van Rees, woont in Oirschot en is out-vakbondsbestuurder. Hij vindt dat rendements-denken ten koste gaat van de planeet en van veel mensen. Winst maken is het leidende principe.

Het is uitgebreid in het nieuws. De economie groeit dit jaar met ruim 3 procent en verdere groei wordt verwacht. Natuurlijk zitten er positieve kanten aan deze groei. De werkloosheid neemt fors af en we hebben weer meer te besteden. Er is evenwel weinig aandacht voor de schaduwzijden van de permanente jacht op economische groei.

'Maatschappelijk verantwoord ondernemen' is al een tijd in de mode. Elke zichzelf respecterende onderneming heeft fraaie volzinnen geschreven over 'People, Planet en Profit'. Veel werkende mensen ervaren de dagelijkse praktijk evenwel als Profit, Profit en nog eens Profit.

Iedereen erkent dat in onze welvaartsmaatschappij - ook in Brabant - sprake is van een groot maatschappelijk onbehagen. Dat zoekt zijn uitweg onder andere in de vlucht naar populistische partijen, zoals de PVV en Forum voor Democratie.

Rendementsdenken

Rendementsdenken, winst maken is het leidende principe geworden. Het beheerst onze samenleving. Ook al gaat dat ten koste van de planeet, die wij in bruikleen hebben gekregen, en ten koste van heel veel mensen. Dit rendementsdenken leidt bijvoorbeeld ertoe dat 1,8 miljoen mensen in ons land van het ene naar het andere flexibele baantje moeten rennen. De mens als wegwerpartikel. Een leven vol onzekerheid en beperkingen. Werkzekerheid is een basisbehoefte. Werk geeft zin aan je leven. Mensen willen meedoen, ergens bij horen, ertoe doen. Uit onderzoek blijkt dat vier van de vijf mensen met een flexibel contract maar één ding willen: een vaste baan. Dit leidt tot een nieuwe tweedeling en voedt het maatschappelijk onbehagen.

De balans tussen People, Planet en Profit is vaak zoek. Zo ook de balans tussen de belangen van de verschillende stakeholders (belanghebbenden) van ondernemingen. Je ziet dat - activistische - aandeelhouders vaak alleen geïnteresseerd zijn in snelle, hoge winsten. Ze zijn niet geïnteresseerd in de andere stakeholders, de werknemers, of in continuïteit of in de schadelijke effecten op ons milieu en onze planeet. Oud-Philips-topman Jan Timmer deed daar recentelijk nog een boekje over open. Bijvoorbeeld: provincies knijpen - gedreven door de ideologie van marktwerking en privatisering - bij aanbesteding busondernemingen uit. Waarna deze werkgevers op hun beurt de chauffeurs uitknijpen, zodat de werkdruk onacceptabel toeneemt en mensen vaak niet eens meer fatsoenlijk naar de wc kunnen gaan.

Participatiemaatschappij

Je ziet dat onder het motto van de 'participatiemaatschappij' fors bezuinigd wordt op de sociale werkvoorziening. Sociale werkplaatsen worden gesloten en bedrijven en overheden nemen onvoldoende mensen met een beperking op, zodat duizenden mensen - ook in het Brabantse - tussen de wal en het schip vallen en doelloos thuis achter de geraniums zitten.

Is het niet hoog tijd voor bezinning? Voor een heroriëntering op de 'economie van het genoeg', zoals de AR-politicus Goudzwaard ooit bepleitte. Is het niet hoog tijd voor een meer door morele waarden gedreven economie in plaats van een eenzijdige financieel-economische oriëntatie? Laat het welzijn van de mens meer centraal staan. Is het niet tijd voor meer rentmeesterschap? Voor werkgemeenschappen met duurzame/vaste werkrelaties? Voor een eigentijdse invulling van solidariteit in plaats van de doorgeschoten individualisering van 'ikke, ikke en de rest kan stikken'?

Een menswaardige samenleving verdraagt zich niet met meer dan 200.000 kinderen die in armoede opgroeien. Of met tienduizenden mensen die afhankelijk zijn van voedselbanken. Overheden en ondernemingen, pak uw maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze. Laten bedrijven zich meer richten op het op lange termijn waarde creëren in plaats van op korte termijn winst najagen, op een fatsoenlijke omgang met hun werknemers en hun bijdrage aan het oplossen van de grote klimaatproblemen.

Vernieuwing

Laten we wegblijven van het Angelsaksische model, het pure aandeelhouderskapitalisme - zoals dat nu bij NXP speelt - en ons richten op de vernieuwing van het Rijnlandse (overleg)model dat ons veel gebracht heeft. Een model dat zich richt op samenwerking tussen ondernemingen, vakbeweging en overheden. In het belang van de People, de Planet en ook van de Profit.