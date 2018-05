Een alternatief - zo nodig - voor de donorwet

OpinieDe auteur, Frank Willems uit Bladel, is zelfstandig bedrijfsadviseur. Hij vindt het jammer dat een donorwet nodig is, maar door het tekort aan orgaandonoren moet het.

De kogel is door de kerk: de Eerste Kamer maakt geen haast met de afschaffing van het raadgevend referendum. Dat betekent dat de gasten van Geen Stijl door kunnen met het verzamelen van 300.000 handtekeningen voor een referendum omtrent de nieuwe, door de Kamers aangenomen, donorwet. Het is jammer dat zo'n wet überhaupt nodig is, maar door het blijvend tekort aan orgaandonoren en daarmee donororganen kan het blijkbaar niet anders.

Omdat je in een min of meer gecontroleerde omgeving moet sterven, is de kans dat je daadwerkelijk ooit organen doneert erg klein. De tegenstanders vinden dat met deze wet de overheid het beslissingsrecht over hun lichaam kaapt. Er zijn zelfs al geregistreerde donoren geweest die met deze wet in het vooruitzicht hun donorschap hebben opgezegd.

Ondanks dat iedereen nog steeds zelf vooraf kan aangeven of hij wel of niet wil doneren, is de discussie helaas beland in een strijd om wie mag beslissen over ons lichaam, terwijl de donorwet bedoeld is om zoveel mogelijk zieke mensen te redden met organen die iemand anders niet meer kan gebruiken.

Volgens de peilingen hoeven we geen massaal 'nee' tegen de donorwet te verwachten, maar dat is geen garantie. Mocht het toch gebeuren, dan heb ik een alternatief. Een alternatief dat uitgaat van een andere stelling, namelijk 'wilt u, in het geval het voor uw gezondheid noodzakelijk én mogelijk is, in aanmerking komen voor een donororgaan?'

Voor-wat-hoort-wat

Iedereen zal snappen dat een 'ja' op deze vraag betekent dat donoren nodig zijn. Uitgaande van het voor-wat-hoort-wat principe zal men ook snappen dat je dan zelf ook bereid moet zijn te doneren. Het is ook nog eens eenvoudig uit te voeren. In Nederland bestaat een verplichte basisverzekering voor de gezondheidszorg. Zowat iedereen heeft die, voor zichzelf en voor eventuele kinderen. Door in die basisverzekering bovenstaande vraag in een (gratis) keuzemodule toe te voegen, heeft iedereen zelf de keuze om als verzekerde direct in aanmerking te komen voor een donororgaan. Je gaat daarmee direct op de wachtlijst voor het benodigde orgaan. Heb je de module niet in je verzekeringspakket dan mag je ook op de wachtlijst, maar verleen je automatisch voorrang aan mensen die de module wel hebben geactiveerd.

Er is maar één voorwaarde: met het activeren van de module zijn alle verzekerden op de polis, automatisch én definitief, geregistreerd als orgaandonor.